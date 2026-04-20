מהומה פרצה הערב (שני) בשכונת רמת בית שמש ד', ברקע תליית דגלי ישראל על ידי העירייה כחלק מהיערכות הרשות המקומית לימי הזיכרון והעצמאות המצויינים ביממות הקרובות. לדברי עדי ראייה מהזירה, מספר קיצונים תלשו דגלי ישראל ועוררו עימותים עם תושבי השכונה החרדים.

ל'בבלי' נודע כי מספר תושבים החלו להתעמת עם אותם קיצוניים, ובשלב מסויים אף הוזעקה לשכונה משטרת ישראל שניסתה להפריד בין הניצים. במהלך העימותים עם השוטרים, נעצר אברך והוכנס לניידת משטרתית, חרף טענות של עוברי אורח כי מדובר באדם שאינו קשור לאירועים האלימים.

בהמשך הודיעה המשטרה כי עצרה שני חשודים בהסרת הדגלים, כשלפי הודעת המשטרה, השניים נצפו בשעת מעשה. מהמשטרה נמסר לאחר המעצרים: "מדובר במעשה חמור ובזוי, במיוחד נוכח העיתוי שבו בוצע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, כאשר אזרחי ישראל מתייחדים עם זכר הנופלים בטקסים ובאירועים ברחבי המדינה".

שכונת רמת בית שמש ד' נחשבת לשכונה מגוונת, והיא מאוכלסת בתושבים המשתייכים לחוגי הקנאים הקיצונים, לצד אברכים ליטאיים, חסידים וספרדים, כשגם תושבים המוגדרים "מודרנים" בחרו ברמב"ש ד' כמקום מגוריהם.

הפער בין השקפת העולם של כלל גווני האוכלוסייה החרדית בשכונה עורר לא פעם עימותים אמוציונאליים כשכל סקטור מנסה להשפיע על צביון השכונה, אולם דווקא ימי הזיכרון והעצמאות הפכו בשנים האחרונות לנקודת החיכוך העיקרית בין התושבים.

בעוד גורמים קנאים מובילים מצעדי "שק ואפר" ביום העצמאות, ניצבים מולם חרדים המגדירים את עצמם כ"מודרנים" המובילים מצעדי רכבים עטופים דגלי ישראל כ'צעדת נגד' למצעד הקנאים. בשכונה, המורכבת ברובה מתושבים שקטים, מאשימים את הקנאים ב"ייבוא" תושבים מהקסבה הקנאית ברמב"ש ב', להפגנות מתריסות ברמב"ש ד'.

נכון לשעה זו, עדיין מתרחשים עימותים נקודתיים במספר מוקדים בשכונה. שוטרי משטרת ישראל פועלים בזירה על מנת להשיב את הסדר והשקט על כנם.