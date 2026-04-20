עימותים ברמב"ש ד': קיצונים תלשו דגלי ישראל, התושבים הזעיקו את המשטרה

המשטרה הוזעקה להתערב בעימותים המתרחשים מידי שנה בימי הזיכרון והעצמאות בתוך השכונה החרדית רמת בית שמש ד', כשהשנה נרשם מעצר של אברך | לטענת עדי ראייה - האברך כלל לא קשור לאירועים (חרדים)

קיצוני מוריד דגל ישראל ביום הזיכרון תשפ"ד ברמת בית שמש ד' (צילום: באדיבות המצלם)

מהומה פרצה הערב (שני) בשכונת ד', ברקע תליית דגלי ישראל על ידי העירייה כחלק מהיערכות הרשות המקומית לימי הזיכרון והעצמאות המצויינים ביממות הקרובות. לדברי עדי ראייה מהזירה, מספר קיצונים תלשו דגלי ישראל ועוררו עימותים עם תושבי השכונה החרדים.

ל'בבלי' נודע כי מספר תושבים החלו להתעמת עם אותם קיצוניים, ובשלב מסויים אף הוזעקה לשכונה משטרת ישראל שניסתה להפריד בין הניצים. במהלך העימותים עם השוטרים, נעצר אברך והוכנס לניידת משטרתית, חרף טענות של עוברי אורח כי מדובר באדם שאינו קשור לאירועים האלימים.

בהמשך הודיעה המשטרה כי עצרה שני חשודים בהסרת הדגלים, כשלפי הודעת המשטרה, השניים נצפו בשעת מעשה. מהמשטרה נמסר לאחר המעצרים: "מדובר במעשה חמור ובזוי, במיוחד נוכח העיתוי שבו בוצע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, כאשר אזרחי ישראל מתייחדים עם זכר הנופלים בטקסים ובאירועים ברחבי המדינה".

שכונת רמת בית שמש ד' נחשבת לשכונה מגוונת, והיא מאוכלסת בתושבים המשתייכים לחוגי הקנאים הקיצונים, לצד אברכים ליטאיים, חסידים וספרדים, כשגם תושבים המוגדרים "מודרנים" בחרו ברמב"ש ד' כמקום מגוריהם.

הפער בין השקפת העולם של כלל גווני האוכלוסייה החרדית בשכונה עורר לא פעם עימותים אמוציונאליים כשכל סקטור מנסה להשפיע על צביון השכונה, אולם דווקא ימי הזיכרון והעצמאות הפכו בשנים האחרונות לנקודת החיכוך העיקרית בין התושבים.

בעוד גורמים קנאים מובילים מצעדי "שק ואפר" ביום העצמאות, ניצבים מולם חרדים המגדירים את עצמם כ"מודרנים" המובילים מצעדי רכבים עטופים דגלי ישראל כ'צעדת נגד' למצעד הקנאים. בשכונה, המורכבת ברובה מתושבים שקטים, מאשימים את הקנאים ב"ייבוא" תושבים מהקסבה הקנאית ברמב"ש ב', להפגנות מתריסות ברמב"ש ד'.

נכון לשעה זו, עדיין מתרחשים עימותים נקודתיים במספר מוקדים בשכונה. שוטרי משטרת ישראל פועלים בזירה על מנת להשיב את הסדר והשקט על כנם.

4
כל שנה אותו סיפור, חבל שלא מדגישים שרוב התושבים הם אנשים נורמטיביים
תושב בית שמש
3
אני לא יודע ממי אני יותר מפחד, מהקנאים של מאה שערים או מהמודרנים הקיצוניים
משה עדן
2
הקנאים הם אלה שבנו וייסדו את רמבי''ש ד' הם היו שם ראשוני המתיישבים שם ורק אח''כ הגיעו המודרניים הקיצונים שאינם חרדים בכלל רק כדי להתריס ! בדרך כלל הם אלה שמעוררים את הפרובקציות שם !!! הייתי בבית שמש כמעט שנה שלימה וראיתי הכל בעיניים !!!! יש צד שני למטבע
דוד
הגיעו עם השופל? שמו יציקות?
פחחח
1
למה אין דיווח על 'יבוא' ה'מודרנים' מרמה א' לפרובוקציות?
תושב ד'

