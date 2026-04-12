בכנסת ציינו הבוקר את יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, כאשר דגלי המדינה הורדו לחצי התורן | נשיא המדינה בהר הרצל: "הימים הללו הם היסטוריים ומטלטלים לאין קץ, וּמְלֻוִים הן באנחת רווחה והן בכאב ובצער עמוק ביותר" (חדשות)
עם כניסת יום הזיכרון לאירועי טבח שמחת תורה, הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם את פקודת יום הזיכרון | "התיקון לכך מגיע מאיתנו אין בכוחנו לשנות את העבר, אך יש בכוחנו לצמוח כיחידים וכצבא, לקבל עלינו אחריות וללמוד מן העבר" (צבא)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)
במהלך טקסי יום הזיכרון הבוקר לזכרם של חללי מערכות ישראל, מספר אזרחים יצאו בקריאות נגד השרים שנאמו בטקסי יום הזיכרון | בבית העלמין בפתח תקווה קראו מוחים כנגד השר בוסו: "תתבייש - אתה לא עושה שום דבר למען החטופים" | באשדוד עזבו המשתתפים את הטקס הממלכתי, בזמן שהשרה עידית סילמן החלה לנאום (בארץ)
הבוקר התקיים במטה שירות הביטחון הכללי טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חללי השירות ונפגעי פעולות האיבה | הטקס התקיים במעמד המשפחות השכולות, ראשי שב״כ לשעבר, שגרירים ונציגי ארגוני מודיעין מהעולם, גימלאי השירות, חברות וחברי מטה שב״כ ועובדות ועובדי הארגון | ראש השב"כ היוצא רונן בר קרא לריפוי החברה הישראלית (בארץ)
לקראת יום הזיכרון
שעולים ונזכרים לפנינו אותם קדושים שנהרגו
בארץ הקודש |
על מעלתם הנוראה שאין
כל מלאך יכול לעמוד במחיצתם |
על האיסור
לטייח את הקיר, הברכה שיש לברך על קידוש
שם שמים, החיוב לקרוע על מקדש שם שמים |
"ארץ אל תכסי דמם"
(יהדות ואקטואליה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם היום בטקס הקראת השמות בהר הרצל, ואמר כי מדינת ישראל מחויבת להשבת כל החטופים, לחיזוק הביטחון ולהכרעת אויביה | בדבריו שיבח את גבורת הלוחמים, חיזק את משפחות השכול, והתחייב: "ננצח ונזכור – זו שבועתנו" (בארץ)
השר יצחק גולדקנופף הודיע כי לא ישתתף בטקס הזיכרון בבית העלמין הצבאי בקרית גת בשל מחאת משפחות שכולות שדרשו ממנו להימנע מהגעה לטקס וזה על רקע חקיקת חוק הגיוס | גולדקנופף יתפלל בכותל המערבי | אח שכול תמך בשר החרדי: "שותפות שלך ושלכם חברי הכנסת והשרים החרדים באירוע הזה, מחזק ומנחם לא פחות ואפילו יותר" (חדשות, פוליטי)
בנאום יום הזיכרון בכנסת, בחר השר בן צור להקדיש את נאומו לתצפיתניות שנפלו בבוקר שמחת תורה: "רציחתן של שישה עשר התצפיתניות הי"ד, לביאות שנלחמו בתעוזה במרצחים ארורים ונפלו באכזריות קורעת לב בעת מילוי משימתם בהגנה על עמם, פצעה את נימי נשמתנו" | צפו בנאום המלא (חרדים)
גורמים מסוימים החליטו לקיים ברעננה, בין ערים נוספות ברחבי הארץ, טקס זיכרון "משותף" בין משפחות שכולות ישראליות, למשפחות של מחבלים פלסטינים שמתו ב"קונפליקט" | המשנה לראש העיר זועמת: "אירוע בזוי ומתריס, יש לבטלו" (חדשות)
הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, פרסם הבוקר את פקודת יום הזיכרון וכתב ללוחמי צה"ל: "כשאנו נושאים את עינינו אל הדגל, שמורד כעת לחצי התורן, אנו נשבעים לצמוח מתוך כל שבר, לשגשג, להיבנות מחדש ולהמשיך לפעול לביצור ביטחונה של מדינת ישראל" | הפקודה המלאה (חדשות)