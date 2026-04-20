מעיין עין מקלף ( צילום: באדיבות איזיריידר עמק הארזים )

אחד המעיינות הנהדרים ביותר בהרי ירושלים נמצא מתחת לגשר כביש 1 הסואן. מאות אלפי נוסעים חולפים מעליו מדי יום בדרכם בין תל אביב לירושלים - ואינם יודעים על קיומו. שמו עין מקלף, והיום נספר מיהו אותו מקלף.

מי מעיין עין מקלף נובעים מניקבה חצובה בסלע גיר, והם זורמים אל בריכה קטנה ומוצלת, גבוהה כמטר. נדנדה חלומית נבנתה בבין הזמנים האחרון, ועץ מייש מצל על המים. בבריכה הקטנה שוחים דגי זהב קטנים, והמקום פסטורלי ואגדה בפני עצמו. מה הקשר בין המעיין ליום הזיכרון? פרסום ראשון: ה'אמברגו' שהטיל הגרמ"ה הירש על איחוד בני הישיבות | מעייריב איצלה כץ | 21:23 המעיין נקרא על שמו של הרמטכ"ל השלישי בצה"ל, מרדכי מקלף, שנולד ממש כאן במושבה מוצא. בפרעות תרפ"ט (1929) התנפלו תושבי הכפר הסמוך קולוניה על בית משפחתו ורצחו את הוריו ואחיו. מרדכי הצעיר קפץ מחלון הקומה השנייה ושרד. מרדכי גדל והיה לרמטכ"ל השלישי, הצעיר ביותר בתולדות צה"ל, שבמהלך כהונתו הורה לאריאל שרון להקים את יחידה 101 האגדית. המעיין הנובע מתחת להיכן שהיה בית משפחתו נושא את שמו עד היום. מקלף ומקלב הידעתם שמשפחות מקלב ומקלף הם בעצם משפחה אחת? אריה לייב מקלף, אביו של הרמטכ"ל, היה אחיו הצעיר של מרדכי מקלב שהתיישב בפתח תקווה. נינו של מרדכי מקלב מפתח תקווה הוא ח"כ אורי מקלב - ומדי יום הזיכרון הוא נואם בבמות שונות אודותיו.

הרמטכ"ל השלישי מרדכי מקלף ( צילום: ELDAN DAVID, לע"מ )

ישראל שפירא במעיין עין מקלף ( צילום: באדיבות איזיריידר עמק הארזים )

בנוסף ח"כ אורי מקלב נושא בתוכו את זיכרון דודו הקרוב - אורי מקלב, לוחם אצ"ל, שנפל בקרב עשרה ימים לפני הכרזת המדינה ועל שמו נקרא ח"כ מקלב. אביו, הרב מרדכי מקלב, שהיה תלמיד מובהק של ישיבת סלבודקה ומבאי ביתו של מרן החזון איש, נשא את שכול אחיו, וכשנולד לו בן, קרא לו בשם אחיו שנפל: אורי.

השני הוא כאמור בן הדוד הרחוק יותר - מרדכי מקלף, שניצל מטבח תרפ"ט, גדל לרמטכ"ל, ושמו קרוי על מעיין בהרי ירושלים.

בנאומי יום הזיכרון, עומד ח"כ אורי מקלב ומחבר את שני הסיפורים. מצד אחד, דודו הישיר שנפל בקרבות. מצד שני, בן דודו הרמטכ"ל, שלא נפל אלא שרד, ושנשא את זיכרון הטבח במוצא כל ימיו.

בשנים עברו ח"כ מקלב בתפקידו הקודם כסגן שר, מונה כשליח הממשלה לנאום בטקסים שונים ביום הזיכרון.

כיצד מגיעים?

מצורף סרטון הכולל דרכי הגעה למעיין המקסים. הסרטון פורסם לראשונה בקבוצות הוואטסאפ "מעיינות ונחלים נדירים".

עין מקלף המעין הטוב בהרי ירושלים + הוראות הגעה ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

