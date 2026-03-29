היסטוריה ואקטואליה

היום י"א בניסן, תלמידיו של הגאון רבי אלחנן יוסף הערצמאן זצ"ל מציינים שבע עשרה שנה לפטירתו | סיפורו של הגאון הליטאי שלא הותיר זרע של קיימא ובחר בסגולה הברסלבית לומר את תיקון הכללי, כחותם אחרון לחייו (היסטוריה)
קבוצת תיירים חסידים מארצות הברית ביקשו מישראל שפירא: "שמענו שאתה מכיר מקומות נדירים... קח אותנו למשהו שלא ראינו" | שפירא נענה לאתגר ולקח אותם "לחפש את אוצרות המקדש ולהתפלל בקבר משה רבנו" | האם הם השתכנעו? (היסטוריה)
היום לפני מאה וארבע שנים, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש | ומה עומד במקום בו היתה ח'רבת עזון? (היסטוריה)
מאות אלפי מוסלמים מגיעים מדי שנה לקבר דניאל הנביא הנמצא בעיר שוש המוכרת לנו כ"שושן הבירה" ממגילת אסתר | דניאל ראה את חזיונותיו הגדולים דווקא בשושן, ולכן, על פי המסורת, זה גם המקום שבו נח לעולמו (היסטוריה)
חנניה, מישאל ועזריה - לאחר שסירבו להשתחוות לפסל הזהב של נבוכדנצר, נזרקו לכבשן האש ויצאו ממנו חיים. אולם מיד עם צאתם מן הכבשן הם כמעט נעלמים מן הכתובים | הגמרא במסכת סנהדרין שואלת: "להיכן אזלו?" ומביאה שלוש דעות | ישראל שפירא בעקבות ארבעת המקומות המיוחסים לקבריהם (היסטוריה)
בשדה פתוח במחוז פארס שבדרום איראן, עומד מבנה אבן בודד. שש מדרגות ענק מובילות לחדר קטן עם גג משופע - כולו מסלע גיר לבן-צהוב ללא כתובת עתיקה | הכירו את קברו של כורש הגדול, מייסד האימפריה הפרסית שבנה את בית המקדש השני וקיבל את התואר הנכסף "משיח" (היסטוריה)
בעיר קיידר באיראן ניצב מתחם קבורה מפואר, שאליו עולים לרגל שיעים, סונים ונוצרים | המקום מיוחס לנביא שהאסלאם מכנה "קיידר נבי" | היהדות מכירה אותו בשם די זהה: קֵדָר בן ישמעאל, בן דוד ראשון של יעקב אבינו (היסטוריה)
הילד נבהל: "לאן אתה הולך?". "לבית הכלא", ענה האב בשלווה. "אבא! עשית דבר רע?", שאל הילד בדאגה | הסיפור הזה, מגלם משהו עמוק באישיות שגדלה בצל האב הזה - רבי אליהו הכהן האתמרי, שנפטר ביום זה לפני 297 שנה (היסטוריה)
חסיד ירושלמי לצד שייך' דרוזי, שניהם לבושים בשחור, עמדו זה לצד זה וחזרו על הקריאה - "הציבור החרדי תומך באחינו הדרוזים – משה רבנו ויתרו דיברו ביידיש" | תיעוד של אהבת חינם שחתם סדרה תיעודית מרתקת על חיי הדרוזים ברמת הגולן (חרדים)
היום, לפני 137 שנים בדיוק, הסתיים פרק חיים יוצא דופן של אישה גדולה שעיצבה את פני היישוב היהודי בחברון במשך ארבעה עשורים | אישה שיהודים וערבים כאחד כינו אותה "די באבע" - הסבתא - ושאדמו"רים עמדו לפניה מרוב כבוד (היסטוריה)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
בקרב הציבור החרדי והדתי לאומי כאחד סוערות הרוחות בדבר מה שנטען לביזוי קברי תנאים ואמוראים בעיר יפו | בסרטון תיעודי שפרסם מדריך הטיולים שרגא שמידלר הוא מציג טענות לפיהן מתחת לגן הבוטני ביפו העתיקה נמצאים שרידיו של בית עלמין יהודי קדום | אך בארגון "אתרא קדישא" הבהירו כי הטענות בדבר קבורת תנאים ואמוראים באתר אינן מדויקות - וכי אין ביזוי עצמות תנאים ביפו | ישראל שפירא עם הפולמוס המלא (היסטוריה)
קבר רבי ענן בטבריה הצית בימים האחרונים פולמוס ציבורי ותקשורתי | לצד טענות כי "אין לכך כל מקור", הוצגו מקורות מן המאות ה־19 וה־20 המעידים על קיומה של מסורת טבריינית המזהה את המקום סמוך לשער העיר | כיצד הגיבו הנציגים החרדים בעירייה? (היסטוריה)