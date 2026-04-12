45% מיהודי העולם בישראל • 111 אלף ניצולי שואה

לקראת יום הזיכרון לשואה תשפ"ו, מתפרסמים נתונים מקיפים המשרטטים את מפת יהדות העולם בשנת 2025 ואת מורשת השואה שעדיין חיה בקרבנו. הנתונים, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מציגים תמונה היסטורית: ישראל מתקרבת במהירות להיות הבית של רוב יהודי העולם.

בתחילת שנת 2025 מתגוררים בעולם כ-15.8 מיליון יהודים. מתוכם, כ-7.2 מיליון (כ-45% מכלל היהודים בעולם) חיים במדינת ישראל, בעוד כ-6.3 מיליון (כ-40%) מתגוררים בארצות הברית. הנתונים מעידים על מגמה ברורה: לראשונה בהיסטוריה המודרנית, ישראל מתקרבת להיות הבית של רוב העם היהודי. מ-3% ל-45%: המהפך ההיסטורי כדי להבין את עומק השינוי, יש להשוות את הנתונים הנוכחיים לתקופות קודמות. בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, מנה העם היהודי 16.6 מיליון נפש ברחבי העולם. מתוכם, רק 449 אלף (כ-3% בלבד) התגוררו בארץ ישראל תחת המנדט הבריטי. השואה הנוראה גרמה לקריסה דמוגרפית חסרת תקדים. בשנת 1948, ערב הקמת המדינה, מספר היהודים בעולם התכווץ ל-11.5 מיליון בלבד - ירידה של כ-5 מיליון נפש. מתוכם, 650 אלף (כ-6%) חיו בארץ ישראל. מאז, העם היהודי התאושש באיטיות, אך עדיין לא הגיע למספרים של לפני השואה.

111 אלף ניצולי שואה: הדור האחרון

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו, חיים בישראל כ-111 אלף ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת השואה. על פי אומדנים לתחילת 2026, 63% מכלל ניצולי השואה הן נשים ו-37% הם גברים - נתון המשקף את העובדה שנשים רבות הצליחו לשרוד בהסתתרות או בזכות גילן הצעיר יותר.

הפילוח לפי תקופות העלייה מגלה את סיפור ההגירה היהודית: 6.0% מהניצולים עלו לישראל עוד לפני קום המדינה, בשנים 1933-1947. 30.2% מהניצולים עלו בגל העלייה הגדול לאחר קום המדינה (1948-1951), כאשר מאות אלפי ניצולים מחנות הריכוז והמחבוא הגיעו לארץ.

30.2% נוספים עלו בשנים 1952-1989, בעיקר מארצות המזרח ומאירופה. כשליש (33.6%) עלו מאז שנות ה-90, בתקופת גל העלייה האחרון מברית המועצות לשעבר, כאשר רבים מהם היו "ניצולים נסתרים" שלא יכלו לספר את סיפורם בתקופת השלטון הקומוניסטי.

המשמעות לעם היהודי

הנתונים מעלים שאלות מהותיות על עתיד העם היהודי. בעוד שבשנת 1939 רק 3% מהיהודים חיו בארץ ישראל, כיום כמעט מחצית העם היהודי מתגורר במדינת ישראל. המגמה ברורה: תוך שנים ספורות, ישראל תהפוך לבית של רוב יהודי העולם.

יחד עם זאת, העובדה שהעם היהודי עדיין לא הגיע למספרים של לפני השואה - למרות 80 שנה של התאוששות - מדגישה את עומק הטרגדיה. מ-16.6 מיליון ב-1939 ל-15.8 מיליון ב-2025, כאשר בינתיים האוכלוסייה העולמית גדלה פי כמה וכמה.

לקראת יום הזיכרון, הנתונים על 111 אלף ניצולי השואה בישראל מזכירים שהדור האחרון של העדים עדיין בקרבנו. כל שנה שעוברת, מספרם מצטמצם, והאחריות להנחיל את הזיכרון לדורות הבאים הופכת דחופה יותר מתמיד.