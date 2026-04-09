הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) סופג ביקורת חריפה על מכירת חולצות הכוללות את הפוסטר המקורי מ"האולימפיאדה של הנאצים" בברלין 1936, שהאולימפיאדה שימשה ככלי תעמולה מרכזי לשלטונו של אדולף היטלר (חדשות בעולם)
במהלך אירוע חגיגי של צבא גרמניה הושמע הבית הראשון של ההמנון הגרמני - בית המזוהה עם הערכים הנאציים | עם השמעת הבית השגוי, הורה מפקד המקום לעצור מיד את הנגינה ולהשמיע את ההמנון הרשמי | הצבא פתח בחקירה בעקבות האירוע (בעולם)
לרגל יום פטירתו של רבי דב ויסמנדל זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על אחת הדמויות הגדולות שעמדו לישראל בשנות הזעם | הרב שמסר נפשו להצלת עם ישראל מאימת המציק וחידש את דרך גילוי צפונות בדילוגי אותיות התורה | "לולא תורתך שעשועי" (יהדות ואקטואליה)
בעידן הדיגיטלי, שבו הקצב המהיר והאנונימיות מעצימים את התגובה הרגשית, חוק גודווין אינו רק תצפית אינטרנטית משעשעת, אלא כרוניקה עצובה של הידרדרות השיח | הכירו את הפסיכולוגיה של ההקצנה. כיצד הצורך בהגנת האגו מוביל לכשלים ומהן ההשלכות הפילוסופיות של נרמול השפה הקיצונית (פסיכולוגיה)
"מרווין קרש, אחד הווטרנים היהודים האחרונים מדור הפלישה לנורמנדי, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-100 גאה ביהדותו | בטקס באנדרטת הזיכרון הלאומית בבריטניה הניח זר לזכר חבריו לנשק והדגיש: "היהדות תמשיך להיות השראה" (חדשות בעולם)
רב הקהילה היהודית בברלין, הרב יהודה טייכטל, פגש השבוע את ניצול השואה גדעון קנטור, שלא הספיק לחגוג בר מצווה בצעירותו, לאחר שאביו נלקח על ידי הנאצים - ועודד את רוחו: "כשאנו שומעים את סיפורך ורואים בנים ובנות יהודים חוגגים בר ובת מצווה בברלין – עיר שפעם סימלה את השמדת העם היהודי, אנו רואים בזה ניצחון" | הסיפור המלא (יהדות בעולם)
במלאות 82 שנים להירצחו של קדוש ה’ רבי שלמה דוד יהושע וינברג הי"ד מסלונים, שחל בתאריך ו’ תשרי, "בבלי" עם שורות דמע לזכרו הטהור על מסירות נפשו תחת השטן הנאצי בשנות השואה | על סירובו לברוח לארץ ישראל ומסר נפשו עבור צאן מרעיתו | "בדמייך חיי"(חדשות ואקטואליה)
עיתון "הארץ" פרסם מאמר חריף נגד אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ובו השווה בין האלוף למפקד נאצי | ראש הממשלה נתניהו, שרים בכירים מהקואליציה והאופוזיציה גינו את הדברים בחריפות, כינו אותם "עלילות דם אנטישמיות", והביעו תמיכה מלאה באלוף בלוט ובפעילות צה"ל למיגור הטרור ביהודה ושומרון (פוליטי)
יותר מ־80 שנה אחרי שנשדדה על ידי הנאצים מאספן יהודי באמסטרדם, יצירת אמנות נדירה של האמן האיטלקי ג'וזפה גיסלנדי צצה במודעה למכירת נכס בארגנטינה | מדובר בנכס של בתו של קצין אס אס שהיה מעורב בשוד נכסי האומנות וברח לארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה (בעולם)
כותרות העיתונים בקהיר הושחרו: "פיתוח טילי קרקע-קרקע מצרי בעלי ראשי נפץ כימיים, מכוונים אל עבר תל-אביב" | 15 שנה אחרי השואה, ושוב מדענים נאצים עושים יד אחת עם נאצר ומאיימים להשמיד את ישראל | המוסד מלכלך ידיים ומגייס את החייל מספר אחד של היטלר | זהו סיפורו של ענק הקומנדו, אוטו סקורצני, שכמעט חטף את הגנרל אייזנהאואר, אבל לא הצליח להסיר את שמו מרשימות החיסול של שמעון ויזנטל (מגזין בבלי)
באמסטרדם הושק סיור הליכה
חדשני המופעל בבינה מלאכותית,
המאפשר למבקרים לחוות
את סיפורה של אנה פרנק בדרך נגישה,
כאלטרנטיבה לבית אנה
פרנק | הסיור,
הזמין סביב השעון,
נועד לקרב את סיפורה
המוכר של אנה פרנק לקהל רחב יותר (יהדות,
בעולם)
מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
הרב דוד כ"ץ, סוחר ברזל אמיד מפרנקפורט, הפך לנמלט מרדיפות הנאצים | במסע הצלה מסוכן הוא הצליח לחלץ את אשתו וארבעת ילדיו ולהבריחם לשוויץ | במהלך נסיעת עסקים הוא נאלץ לנחות באיראן ושם נתקע בבידוד - בשבת קודש (היסטוריה)