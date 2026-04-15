מחנכת ושותפה לכתיבת הספר ההיסטורי: מרת חיה פולק ע"ה

תושבי אחיסמך אבלים, על הידיעה הקשה והמרה על לכתה של האשה החשובה, מרת חיה פולק ע"ה.

המנוחה הלכה לעולמה ביום שלישי, כ"ז בניסן, כשהיא מותירה אחריה מורשת מפוארת של חינוך, חסד וצניעות.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בי"א באלול שנת ת"ש, להוריה הרב צבי ויוכבד קורץ ז"ל, שנמלטו מאימת הנאצים באוסטריה. מהם ינקה את אהבת התורה וההסתפקות במועט.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרב דב פולק ז"ל, וביחד זכו להקים בית של תורה ויראת שמיים בדרכי ישראל סבא.

המנוחה נודעה כדמות חינוכית, שזכתה לקרב רבות לאביהן שבשמיים. היתה עבורן כאם ורבות מהן נשארו עמה בקשר אישי וחם לאורך כל השנים.

כתבה רבות במוספים עיתונאיים לנשים ואף הייתה שותפה לכתיבת ועריכת הספר המיתולוגי "ילדותנו".

כל מכריה זוכרים את מאור פניה המיוחד ואת יכולתה המופלאה לראות את הטוב בכל אדם ובכל דבר. אישיותה הקורנת העניקה שמחה לסובבים אותה. צניעותה ופשטותה היו לשם דבר. מאסה בחיי החומר המודרניים וראתה בהם מכשול לכל שמחת החיים וסיפוקם.

סדר יומה היה מלא בתפילה ובתחנונים על צאצאיה ועל כלל ישראל, כשהיא מבקשת על הצלחת הדורות הבאים בדרך המסורה.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך: חמישה בנים, נכדים ונינים הממשיכים כולם בדרך ה'. ואת אחיותיה למשפחות גורביץ ומייזליק.

הלווייתה יצאה אתמול אחר הצהריים מבית הלוויות שמגר לעבר הר המנוחות, שם נטמנה למנוחת עולמים.

הספידוה בן דודה הגאון רבי ברוך שפירא, יו"ר לב לאחים, הרה"ג אליהו דיסקין מראשי ישיבת נתיב הדעת, אחיינה הרה"ג ישעיהו קוסובסקי, ובנה הרב יוסף פולק מחשובי האברכים בשכונת רוממה שעמדו כולם על מדת ההסתפקות ושמחת החיים שלה ואישיותה הקורנת.

בני המשפחה יושבים שבעה בביתה, רחוב יחד שבטי ישראל 40, שכונת אחיסמך, לוד.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים