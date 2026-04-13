יום השואה: זיכרון ששת המיליונים

יום השואה, המוכר גם בשם יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא יום אזכרה לאומי בישראל לזכר ששת המיליונים היהודים שנרצחו בידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם במהלך מלחמת העולם השנייה. היום מציין את זכר הנרצחים ומנציח את גבורתם של הניצולים והלוחמים.

בישראל, מציינים את יום השואה מדי שנה בתאריך העברי כ"ז בניסן, כשבוע לאחר חג הפסח. ביום זה מתקיימים טקסים ממלכתיים וציבוריים לזכר הנרצחים, ובהם נישאים נאומים, מודלקים נרות זיכרון ומושמעת צפירה ארצית בת שתי דקות. בבתי הספר ובמוסדות החינוך נלמדים סיפורי השואה והגבורה.

השואה, החלה בשנת 1939, אך רדיפת היהודים החלה כבר ב-1933 עם עלייתו לשלטון של היטלר בגרמניה. היא הייתה פשע נגד האנושות ובמהלכה נרצחו כשישה מיליון יהודים באכזריות קיצונית. הנאצים ביצעו רצח עם שיטתי של יהודים, תוך שימוש בגז רעיל, הרעבה, עינויים ויריות הוצאה להורג. מיליונים נספו במחנות ריכוז והשמדה כמו אושוויץ, טרבלינקה ומיידנק.

למרות הזוועות, סיפורי גבורה רבים צמחו מתוך השואה. יהודים רבים התגוננו ולחמו בנאצים, כמו במרד גטו ורשה. ניצולים רבים המשיכו לשמר את המסורת היהודית ואת האמונה בבורא יתברך. סיפוריהם של הניצולים והלוחמים מהווים מקור השראה ועידוד לדורות הבאים.