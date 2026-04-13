ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הוציא הערב (שני) הודעה מיוחדת ליהודי בריטניה והעולם בערב יום השואה. המסר, שהופץ בערוצים הרשמיים של הממשלה הבריטית, בלט בנימה חריגה של אמפתיה והתחייבות לביטחון הקהילות היהודיות - זאת על רקע יחסיו המורכבים של סטארמר עם ישראל והקהילה היהודית.

"ביום השואה אנו זוכרים את ששת מיליון היהודים שנרצחו, ומכירים ביגון העמוק ובייסורים שהזיכרון גורם להם בקהילות היהודיות ביום זה", פתח סטארמר את דבריו. ראש הממשלה הבריטי הוסיף והכיר במצוקה הנוכחית של הקהילה: "אני יודע שזוהי עת של חרדה עמוקה. הסכסוכים מעבר לים, הלחצים בבית, וחוסר הוודאות לגבי העתיד מכבידים מאוד". בחלק המרכזי של ההודעה, התייחס סטארמר לאיום הממשי שמרחף על יהודי בריטניה בימים אלה. "מתווספות להם העלייה המדאיגה במתקפות האנטישמיות ובמזימות טרור לפגיעה בקהילות היהודיות ברחבי בריטניה", ציין ראש הממשלה, תוך שהוא מתייחס לסדרת האירועים האלימים שהתרחשו במדינה בחודשים האחרונים. ההודעה כללה גם התחייבות ברורה מצד הממשלה הבריטית. "ממשלתי תמיד תפעל בהחלטיות להגן על הקהילות היהודיות ולמגר את האנטישמיות, בכל מקום שתופיע", הבהיר סטארמר. "לא נהסס ולא נפנה את מבטנו", הוסיף בנחרצות.

סטארמר סיים את דבריו במסר עקרוני על משמעות יום השואה. "הזיכרון חייב לבוא עם אחריות - לכבד את העבר, להגן על ההווה, ולהבטיח ש'לעולם לא עוד' אינו רק הבטחה, אלא חובה שאנחנו ממלאים", כתב ראש הממשלה הבריטי.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ממשלת בריטניה לבין ישראל. כפי שדיווחנו לאחרונה, סטארמר ספג ביקורת חריפה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על רקע סירובה של בריטניה לשתף פעולה מלאה עם הפעולות האמריקניות באיראן. טראמפ אף השווה את סטארמר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בהקשר של חוסר היציבות הכלכלית העולמית.

יחסיו של סטארמר עם הקהילה היהודית בבריטניה היו מורכבים במיוחד מאז פרוץ המלחמה בעזה. ראש הממשלה נמנע מלתמוך בישראל בצורה גורפת, תוך שהוא מנסה לאזן בין לחצים פנימיים במפלגת הלייבור לבין הצורך לשמור על יחסים תקינים עם הקהילה היהודית במדינה.

למרות המתיחות, ההודעה בערב יום השואה נתפסת בקרב חלקים מהקהילה היהודית כצעד חיובי. עם זאת, יש המעלים ספקות האם המילים יתורגמו לפעולות קונקרטיות בשטח, במיוחד לאור העלייה המתמשכת באירועי אנטישמיות ברחבי בריטניה.