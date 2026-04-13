טקס מיוחד לציון יום השואה התקיים היום (שני) במשרד החוץ בירושלים, במסגרתו הוקרנו זרקורים על דמותם של דיפלומטים חסידי אומות העולם שסיכנו את חייהם להצלת יהודים בתקופת השואה. הטקס נערך בסמוך לקיר הדיפלומטים חסידי אומות העולם במשרד, בו מונצחים שמותיהם של אותם גיבורים.

למעלה מ-50 שגרירים וראשי נציגויות ממדינות העולם הוזמנו לאירוע והשתתפו בו. בין הנואמים: דיקנית הסגל הדיפלומטי בישראל, שגרירת קרואטיה וסלה מרדן קוראץ', וכן שגריר הודו בישראל ג'יי. פי. סינג, שנשא דברים לזכרו של דיגוויג'ייסינג'י ראנג'יטסינג'י ג'דג'ה, המהרג'ה ההודי שהציל ילדים יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה.

סער: 'העולם ניצב מול משטר רשע נוסף'

שר החוץ גדעון סער ניצל את הבמה כדי להשמיע מסר חד וברור על האיום האיראני. "העולם ניצב היום מול משטר רשע נוסף: הרפובליקה האסלאמית של איראן", הצהיר סער. "משטר האייתוללות רוצח את בני עמו. הוא טבח בעשרות אלפים מהם רק לפני שלושה חודשים. לאחרונה הוא חידש את הוצאות ההורג של בני עמו".

שר החוץ המשיך ותיאר את התנהגות המשטר האיראני כלפי שכנותיו: "המשטר תוקף בטירוף את המדינות השכנות לו. הוא משגר טילים בליסטיים במכוון לעבר אוכלוסיות אזרחיות. המשטר האיראני קורא בגלוי להשמדתה של ישראל ופועל להשגת מטרתו הרצחנית".

סער הטיח ביקורת חריפה בקהילה הבינלאומית: "הקהילה הבינלאומית לא עשתה משהו מיוחד ולקחה זאת כדבר נורמאלי שמדינה אחת מאיימת להשמיד אחרת. שלוחותיו של המשטר - חמאס, הג'יהאד האסלאמי, חיזבאללה והחות'ים - נשבעו גם הם לחסל את ישראל".

'המשטר מפיץ טרור במדינות שלכם'

שר החוץ פנה ישירות אל השגרירים הנוכחים באולם והזהיר: "המשטר מפיץ טרור ושפיכות דמים במזרח התיכון ומעבר לו. הוא פועל גם במדינות שלכם: מפיץ טרור וחתרנות, לעיתים באמצעות השגרירויות שלו. הוא מגייס כנופיות פשע ברחבי אירופה כדי לפגוע במתנגדים איראנים, בקהילות יהודיות ובשגרירויות ישראליות".

סער הוסיף כי "המשטר מחמש ומממן את מדינות הטרור השלוחות שלו: חיזבאללה, חמאס והחות'ים. המשטר מייצא אסלאם רדיקלי למדינות אחרות. מדיניות הפיוס גוברת שוב על האומץ המוסרי. בריחה מן האתגר לא תגרום לו להיעלם".

"כשם שטמינת הראש בחול, כמו בת יענה, לא תסיר את האיום - כך גם התעלמות מהאיום האיראני לא תגרום לו להיעלם"

'ישראל חזקה כי אין לנו ברירה'

שר החוץ התייחס לעוצמתה של ישראל ולסיבות לכך: "כן, מדינת ישראל חזקה. אנחנו חזקים כי אין לנו ברירה. כאן, בשכונה שבה אנו חיים, או שנהיה חזקים או שפשוט לא נהיה. איננו פועלים בגלל טראומות היסטוריות. אנו פועלים משום שקיומנו מונח על הכף".

סער חשף כי למשטר האיראני ושלוחיו הייתה תוכנית קונקרטית להשמדת ישראל: "משטר האייתוללות ושלוחיו גיבשו תוכנית השמדה. לא מדובר רק בהצהרות פומביות החושפות את כוונותיהם. הייתה להם תוכנית קונקרטית - תוכנית חיסול באמצעות כמויות עצומות של טילים בליסטיים ופלישה קרקעית בגבולות ישראל. לצד זאת, תוכנית חיסול בלתי קונבנציונלית, שלב אחר שלב, באמצעות נשק גרעיני".

שר החוץ סיכם את דבריו בקריאה לפעולה: "הרפובליקה האסלאמית של איראן היא האיום הגדול ביותר על השלום והביטחון העולמיים. היא הגרסה המודרנית של רשע טהור. משימת ההנהגה כיום, של מדינות העולם החופשי, היא להבטיח שהרשע לא ינצח. שהרשע לא יאיים על אורח חיינו, על ערכינו ועל עצם קיומנו. אנו זוכרים את ששת מיליון היהודים שנרצחו. נקיים את שבועתנו - לעולם לא עוד".