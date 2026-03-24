שר החוץ גדעון סער נשא דברים בפתח הדיון שהתקיים במשרד החוץ של ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וחשף כי "40 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור. זה נתון מדהים שמגיע כתוצאה ישירה של המאמץ שלנו" (חדשות)
במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)
אסטוניה היא מדינה ידידותית לישראל, שבה לדעתי היתה צריכה להפתח שגרירות ישראלית מזמן", אמר שר החוץ גדעון סער לאחר שהממשלה אישרה את מינוי השגרירה באסטוניה וכן מינוי דיפלומטי חשוב בארצות הברית (חדשות בעולם)
כוחות צה"ל סיכלו היום (ה') את משט "סומוד" שניסה להפר את הסגר הימי ברצועת עזה. במבצע, שנמשך כ-12 שעות, השתתפו מאות לוחמים מיחידות שונות, ובמהלכו השתלטו לוחמי שייטת 13 על שש הספינות המובילות. כל כלי השיט נגררו לנמל אשדוד והפעילים נעצרו, ביניהם גרטה טונברג שהשתתפה גם במשט קודם (צבא)
משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות להכרה הפלסטינית על ידי שלוש מעצמות מערביות היום | בתחילת ההודעה, כינה משרד החוץ את אוסטרליה וקנדה "כמה מדינות אחרות" | ההודעה המלאה של משרד החוץ, וההודעה המצולמת של השר (חדשות)
רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)
מועצת הביטחון של האו"ם החליטה פה אחד לסיים את מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון | משרד החוץ בירך על ההחלטה ומסר כי "המנדט יסתיים באופן סופי בדצמבר 2026 ובמהלך שנת 2027 יתפנה מלבנון, יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ כשלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך השנים באזור הפעילות שלו" (מדיני)
ממשלת ברזיל סירבה לאשר את מינוי שגריר ישראל במדינה, ברקע המשך המחלוקת בין המדינות | בישראל הגיבו: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים" (מדיני)
בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)
מי שכיהן כשגריר ישראל באו"ם והוא מוערך מאוד בעולם הדיפלומטיה, צפוי לכהן שנה נוספת בתפקידו בגרמניה | שר החוץ יביא לאישור הממשלה הארכת כהונתו של רון פרושאור לשנה חמישית כשגריר ישראל בגרמניה (חדשות בעולם)
אב ובנו מישראל נהרגו בהרי האלפים באזור טירול, בן נוסף שהיה איתם בטרק, לא נפגע | האב החליק על האדמה הרטובה בטרק סטובאי. בנו, כנראה ניסה לתפוס אותו ובשלב זה שניהם נפלו מגובה רב של מאות מטרים אל מותם (בעולם)