בצעד דיפלומטי חריג ונדיר, הודיע משרד החוץ הלבנוני היום (שלישי) כי משך את האישור הדיפלומטי לשגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני.

לבנון העניקה לו אולטימטום לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב. המהלך, שדווח באתר אל-מודון הלבנוני, מהווה אינדיקציה למשבר עמוק ביחסים בין ביירות לטהראן - שתי מדינות שנחשבות לשותפות קרובות בציר השיעי.

על פי הדיווחים, הממונה על העסקים של איראן בביירות זומן למשרד החוץ הלבנוני, שם הודיעו לו באופן רשמי על ההחלטה להכריז על השגריר המיועד כאישיות בלתי רצויה. במקביל, זומן שגריר לבנון באיראן להתייעצויות - צעד שמעיד על חומרת המשבר. לבנון הגדירה את המהלך כתגובה להפרה מצד טהראן של הנורמות הדיפלומטיות וכללי ההתנהלות המקובלים בין שתי המדינות.

שר החוץ גדעון סער: "אני מברך על החלטת משרד החוץ הלבנוני לגרש את השגריר האיראני המיועד מלבנון. ‏זהו צעד מוצדק והכרחי כלפי המדינה שאחראית להפרת ריבונותה של לבנון, לכיבוש עקיף שלה באמצעות החיזבאללה ולגרירתה למלחמה. אנו קוראים לממשלת לבנון לנקוט בצעדים מעשיים ומשמעותיים נגד חיזבאללה, ששרים מטעמו עדיין מכהנים בה".

המהלך הלבנוני מגיע על רקע המלחמה המתמשכת בען ישראל לאיראן ועשוי להעיד על שינוי בעמדת לבנון כלפי השפעתה של טהראן. כידוע, איראן מממנת ומפעילה את ארגון החיזבאללה הלבנוני, שמהווה גורם מרכזי בזירה הפוליטית והביטחונית במדינה. ההחלטה לגרש את השגריר המיועד עשויה לשקף מתיחות פנימית בלבנון בנוגע לשליטה האיראנית על ידי חיזבאללה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה בה מתעוררות מחלוקות דיפלומטיות בין לבנון לאיראן. בעבר התעוררו מתחים בנוגע למעורבות האיראנית בענייני לבנון הפנימיים, אך הפעם המהלך חריף במיוחד - משיכת אישור דיפלומטי ממונה היא צעד נדיר ביחסים בינלאומיים.