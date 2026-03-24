חבר פרלמנט לבנוני מאשים את שגרירות אוקראינה בביירות בכך שהיא מספקת מסתור לסוכן מוסד ישראלי | לטענתו, השגרירות מסתירה בשטחה פושע, סוכן של המוסד הישראלי, ומנסה להבטיח את יציאתו מלבנון, למרות שידעה שהוא מבוקש על ידי הרשות השופטת הלבנונית בצווי מעצר רשמיים (העולם הערבי)
לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)
בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
תוכניות הבנייה של השגרירות הסינית החדשה בלונדון שפורסמו לאחרונה עוררו סערה, לאחר שהתברר כי היא תיבנה סמוך לכבלי תקשורת רגישים במדינה | בריטניה הותקפה בלחץ מצד ארצות הברית ושותפותיה המודיעיניות כדי להבטיח כי הכבלים אינם מעבירים מידע רגיש (בעולם)
המדינה בדרום האוקיינוס השקט שנמצאת מזרחית לאיי פיג'י, צפויה לפתוח בקרוב שגרירות בבירת ישראל, כך הודיע היום שר החוץ גדעון סער. אזרחי מדינת סמואה, מעריצים את ישראל וכמעט בכל פינה מתנופף דגל ישראל (חדשות בעולם)
דרמה בוושינגטון: ממשל טראמפ הורה לעשרות שגרירים אמריקאים ברחבי העולם לסיים את תפקידם לאלתר ולשוב לארה"ב בתוך שבועות. המהלך החריג, שנחשף ב'גרדיאן', יוצר חלל דיפלומטי חסר תקדים בזמן שסין עוקפת את ארה"ב במספר נציגויותיה בעולם (בעולם, מדיני)
משמרות המהפכה של איראן תכננו להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר - אך תוכנית ההתנקשות נחשפה וסוכלה בידי כוחות הביטחון המקסיקנים | גורם אמריקני אמר כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025 (בעולם)
ברקע חידוד אזהרת המסע של המל"ל לישראלים השוהים באיחוד האמירויות, משרד החוץ הורה הערב לפנות את כל שליחיו ובני משפחותיהם מנציגויות ישראל במדינה | השגריר יוסי שלי צפוי להתפנות גם הוא מהנציגות באבו דאבי שתתרוקן כמעט באופן מוחלט | בנוסף, יתר העובדים הישראלים שעוד נותרו במדינה קיבלו היום הנחיות ביטחוניות מחמירות ביותר (מדיני)