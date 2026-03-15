תפנית גיאופוליטית

עידן חדש: דגל ארצות הברית הונף בלב ונצואלה לראשונה מזה שבע שנים

לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)

דגל ה-CIA על רקע דגל ארה"ב (צילום: shutterstock)

ביום שבת האחרון הונף שוב דגל הפסים והכוכבים מעל בניין השגרירות האמריקאית בקראקס, ברגע היסטורי שסימן את סיומן של שבע שנים של עוינות ונתק. המהלך הסמלי, שהתרחש בדיוק שבע שנים לאחר הורדת הדגל ב-2019, מגיע חודשיים בלבד לאחר המבצע הצבאי האמריקאי בו נלכד הנשיא לשעבר ניקולס מדורו, המוחזק כעת בבית מעצר פדרלי בניו יורק.

בשגרירות מיהרו להכריז על "תחילתו של עידן חדש" ביחסים בין המדינות. תושבים מקומיים שהתאספו מחוץ למתחם הביעו אופטימיות ותקווה כי חזרת הדיפלומטיה האמריקאית תביא עמה קדמה ושיפור במצב הכלכלי הקשה. למרות החגיגיות, מבנה השגרירות עדיין עובר שיפוצים נרחבים וטרם פורסם מועד רשמי לפתיחתו המלאה לציבור.

לצד השמחה ברחובות, המהלך אינו חף ממחלוקות; חלקים בממסד הפוליטי בוונצואלה נותרו ביקורתיים כלפי ממשל והשפעתו הגוברת על תעשיית הנפט המקומית. עם זאת, נוכחותו של הדגל האמריקאי בבירה מסמנת צעד בלתי הפיך בשיקום הקשרים בין המעצמה הצפונית למדינה הדרום-אמריקאית מוכת המשברים.

