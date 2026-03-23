בעוד 11 מיליון תושבים מנותקים מחשמל ותשתיות התקשורת קורסות, הוואנה מעלה הילוך בהכנות הצבאיות. סגן שר החוץ הקובני מבהיר: "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", בזמן שטראמפ מאיים בכיבוש האי - כך נערכת המדינה למלחמה בתנאי עלטה מוחלטת (חדשות בעולם)
לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)
ונצואלה שלחה את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה לישראל זה שש שנים | זאת לאחר שהייצוא של ונצואלה נפתח מחדש בעקבות לכידת הנשיא לשעבר ניקולס מדורו שהועבר למאסר בארה"ב | גורמים המקורבים לעסקה טענו כי המשלוח הועבר לקבוצת בזן, אך המידע לא פורסם באופן רשמי (בעולם)
מנכ"ל לוקהיד מרטין שובר שתיקה ומאשר את מעורבותו של ה-RQ-170 Sentinel החשאי במבצע "נחישות מוחלטת" בוונצואלה | כיצד "המפלצת מקנדהאר" הפכה לנכס המודיעיני הקריטי שסיפק עיניים בזמן אמת בלב המרחב העוין והבטיח את הצלחת המשימה הדרמטית | וגם מצאנו את התמונה שחיל האוויר הדרומי של ארה"ב לא רצה שתראו (חדשות צבא)
ממעצר מדורו בשידור חי ועד לכתובות הגרפיטי בטהרן: המהלך המהיר של טראמפ שמטלטל את העולם ומעורר תקוות וחששות | אבל האם "עריפת ראש" המשטר היא אכן בשורה של חופש, או מלכודת מסוכנת שתוליד רק כאוס ופיצוץ עולמי? | הניסיון המר של ארה"ב (חדשות בעולם)
הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב אינה במלחמה עם ונצואלה, וכי לא צפויות שם בחירות בקרוב | הוא ציין אפשרות לסיוע אמריקני בשיקום תשתיות הנפט במדינה, והוסיף שאינו זקוק לאישור הקונגרס לשליחת כוחות אמריקניים לביצוע פעולות נוספות במדינה | גורמים במודיעין האמריקני עדכנו את הנשיא כי האופוזיציה בוונצואלה תתקשה לשלוט במדינה | האם הוא מתכנן פעולות צבאיות נוספות על אדמת וונצאולה? (חדשות בעולם)
נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי מגיב ללכידת מדורו ורומז שפוטין הוא היעד הבא: "אם אפשר לטפל ככה בדיקטטורים, ארה"ב יודעת מה לעשות הלאה" | נשיא אוקראינה הבהיר שמבצע "נחישות מוחלטת" הוא רק ההתחלה במאבק העולמי בעריצות (חדשות בעולם)
בעוד טבעת החנק של ארה"ב מתהדק סביבו, ניקולס מדורו משתעשע עם ההיסטוריה | בראיון חדשות מקומי הוא הכריז כי אבי הנצרות היה פלסטיני שנצלב על ידי האימפריה הספרדית | מסע הטרלול של רודן ונצואלה, החל כאשר סירב לגנות את מעשי הטבח של חמאס בישראל (חדשות בעולם)
שר ההגנה פיט הגסת' הודיע כי סרטון התקיפה השנויה במחלוקת לא יפורסם, למרות לחץ כבד שהופעל בנושא | נשיא ארה"ב אמר בעבר כי הוא בעד לפרסם את הסרטון, ולאחר מכן חזר בו ואמר שהדבר תלוי במזכיר המלחמה הגסת' (חדשות)
מטוס נוסעים נמנע בקושי מהתנגשות באוויר עם מטוס של חיל האוויר האמריקני סמוך לוונצואלה ביום שישי | "זה פשוט שערורייתי”, התבטא הטייס | התקרית התרחשה על רקע תגבור משמעותי של הנוכחות הצבאית האמריקנית בדרום הקריביים, כחלק מהלחץ שמפעיל ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד שלטונו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכין תוכניות לשליטה בוונצואלה ביום שאחרי סיום שלטון ניקולס מדורו, כך דווח היום ב-CNN | בימים האחרונים גוברות ההערכות בקרב קהילת המודיעין על התערבות קרובה של ארה"ב במדינה | מבחינת ארה"ב, מדורו לא יישאר בשלטון בכל מקרה, בין אם בתום משא ומתן - או בעקבות תקיפה ישירה של הכוחות האמריקנים על ונצואלה (חדשות, בעולם)
בזמן שוונצואלה וארה״ב נמצאות במתח גיאו-פוליטי שלא נראה כמותו, מסתתר בלב הג׳ונגל הפראי פלא טבעי עוצר נשימה | המפל הגבוה בעולם, שגובהו כמעט 980 מטרים, ושמו קרוי על שם טייס אמריקאי | אז מה הסיפור? (תיירות בעולם)
מזכיר המלחמה של ארה"ב עומד בימים אלו בלב שערורייה שגררה חקירה דו-מפלגתית בקונגרס שעוסקת בשאלה אם מזכיר המלחמה בגסת' הורה על וידוא הריגה כלפי נרקו-טרוריסטים שלא נפגעו בתקיפה על סירת פשיעה | טראמפ אמר שהוא מאמין לו, אם כי הדגיש שהוראה כזו - אם הייתה - לא ניתנה על דעתו של נשיא ארה"ב (בעולם)
מזכיר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' מכחיש טענות המייחסות לו הוראה "להרוג את כולם" ביחס לעבריינים שפעלו בים הקריבי | לפי הדיווח ב'פוסט', הגסת הורה לאחר תקיפה כושלת שפגעה בספינה ולא במחבלים, לבצע במקום וידוא הריגה (בעולם)
נשיא ארה"ב מתכונן למלחמה עם ונצואלה, כך עולה מדברים שאמר בעצמו, מסקירות מודיעיניות ומתדרוכים שקטים מוושינגטון | נושאת המטוסים פורד כבר מוכנה לפעולה, וכך גם כוחות העילית של הקומנדו האמריקני | בין חטיפת מדורו להפלת המשטר וכיבוש וונצואלה, כמה קרובה ארה"ב למלחמה חדשה? (בעולם)
וונצואלה מתכוננת להתנגדות גרילה וליצירת כאוס פנימי במקרה של מתקפה אמריקאית, עם פריסת יחידות קטנות, מיליציות ונשק רוסי מיושן | המהלך משקף מחסור בכוח אדם ובאמצעים, שכר חיילים נמוך וחוסר מוכנות ללחימה קונבנציונלית, ולכן הממשלה מתמקדת ב"התנגדות ממושכת" וב"אנרכיזציה" (חדשות בעולם)