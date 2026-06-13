המנהרות בבופור ( צילום: דו"צ )

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בימים אלו בפעילות מבצעית אינטנסיבית להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות המסועפת מתחת לרכס הבופור בדרום לבנון. במהלך הפעילות נחשפו ממצאים מדאיגים במיוחד: מפות שתוכננו ומומנו על ידי משטר הטרור האיראני, הממחישות את האיום הממשי שהיווה המרחב על ישובי הצפון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המפות אותרו על אחד מקירות התוואים התת-קרקעיים - אותו תוואי שבו זוהו לפני מספר ימים מחבלים שניסו להימלט וחוסלו בתקיפה אווירית מדויקת. המפות מציגות באופן ברור את שליטת המרחב על ישובי הגליל המערבי ומטולה, ומעידות על תכנון מפורט של ארגון הטרור לפגיעה באזרחי ישראל.

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים ( צילום: דו"צ )

רשת המנהרות מתחת לרכס הבופור מהווה נכס אסטרטגי מרכזי שתוכנן על ידי משטר הטרור האיראני במשך שנים. התשתית התת-קרקעית נועדה לשמש כציר מרכזי לניהול לחימה נגד מדינת ישראל, ולאפשר לחיזבאללה לבצע מתווי טרור מתוך מעמקי האדמה תוך הגנה מפני תקיפות אוויריות. מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב איצלה כץ | 11.06.26 כפי שדיווחנו קודם לכן, כוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו בשילוב לוחמי יחידת יהל"ם פועלים בשעות אלו להעמקת הטיהור של רשת המנהרות הענפה. במהלך הסריקות נחשף ארסנל אמצעי לחימה עצום: טילי קורנט, משגרי RPG, פצצות מרגמה, רימוני רסס ומקלעי נ"מ - הכל במטרה להפוך את המנהרות לבסיס מבצעי מבוצר.

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים ( צילום: דו"צ )

חיסול מחבלים שניסו להימלט

הדרמה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר רחפן של יחידת יהל"ם שסרק את התוואי התת-קרקעי זיהה חוליית מחבלים בתוך המנהרה. המחבלים, שהבינו כי נחשפו, פתחו באש לעבר הרחפן בניסיון נואש להשתיק אותו, ופתחו במנוסה מהמנהרה.

אולם, העין של צה"ל לא הורידה מהם מבט. ברגע שיצאו מהתוואי והצטרפו לקבוצת מחבלים נוספת בניסיון הימלטות מהשטח, הופעלה התקיפה. בהכוונת הכוחות בשטח, חיל האוויר סגר עליהם מעגל וחיסל את כלל המחבלים בתקיפה מדויקת.

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים ( צילום: דו"צ )

פעילות רחבת היקף בדרום לבנון

הפעילות מתחת לרכס הבופור מצטרפת למאמץ רחב היקף של צה"ל בדרום לבנון. כפי שפרסמנו, במהלך היממה האחרונה בלבד תקפו כוחות צה"ל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת האיומים על אזרחי מדינת ישראל.

התשתיות שהושמדו כוללות משגרי רקטות, מבנים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור, ועמדות שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל ועל יישובי הצפון. במקביל לתקיפות התשתיות, חוסלו מחבלים שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל.

"אנחנו מפרקים את נכסי הטרור של הארגון נדבך אחר נדבך", מציינים גורמים צבאיים, ומבהירים כי צה"ל יצא לפעילות זו על מנת להשיג שליטה מבצעית על המרחב שמהווה איום על אזרחי מדינת ישראל ולאפשר את השמדתה של רשת המנהרות.

הפעילות ההתקפית נמשכת, כאשר הכוחות בשטח מבהירים: לא יתאפשר לארגון הטרור לשוב ולבסס אחיזה באזור. המפות שנחשפו מהוות עדות נוספת לתוכנית האיראנית המסועפת לפגיעה בישראל, ומחזקות את ההכרח המבצעי להמשיך בטיהור יסודי של כל תשתיות הטרור במרחב.

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים ( צילום: דו"צ )

תמונות של המפות שאותרו באחד מהתוואים התת-קרקעיים ( צילום: דו"צ )