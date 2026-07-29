השקת קמפיין נעם לישראל

מפלגת 'נעם' השיקה היום (רביעי) את קמפיין הבחירות הרשמי שלה, לצד הכרזה על שינוי שמה ל'נעם לישראל' והחלטה להתמודד באופן עצמאי לחלוטין בבחירות הקרובות. במקביל, נחנך מטה הבחירות המרכזי החדש של המפלגה בהר חוצבים בירושלים, בטקס שהתקיים בהשתתפות יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז, מועמדי הרשימה, רבנים ופעילים.

האירוע, חשף את המיתוג החדש של המפלגה, הלוגו, צבעי הקמפיין והשפה העיצובית המדגישים ממלכתיות וחיבורים. במפלגה מסבירים כי המהלך מגיע בעקבות סקרי עומק ומחקרים המצביעים על מאות אלפי מצביעי ימין המאוכזבים מהמפלגות הקיימות. לראשונה: דמות נשית ברשימת המפלגה במקביל להשקת הקמפיין, נחשפו הצטרפויות משמעותיות לרשימת המפלגה. שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, פרש מדגל התורה והצטרף לנעם, צעד שמסמן סיום לקשר ארוך שנים עם המפלגה הליטאית. טובול, שהוביל את דגל התורה להישג חסר תקדים של שלושה מנדטים בבאר שבע מול ש"ס הוותיקה, עדכן באופן אישי את יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, על החלטתו. שרף את הגבות בפעלול נועז: ההישג המסוכן שנכנס לגינס אריה רוזן | 27.07.26 בנוסף, הצטרף לרשימה אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע-חברון לשעבר ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בשבעה באוקטובר. ליבמן, סגן-אלוף במילואים ובעל עשרות שנות פעילות ביטחונית וציבורית, מיועד להרחיב את בסיס התמיכה של המפלגה בקרב הימין הלאומי והביטחוני. לראשונה מאז הקמתה כמפלגה תורנית ושמרנית, מכניסה נעם דמות נשית לרשימה, את ראש מטה הנשים ליאורה אלון, שהתמודדה בעבר מטעם נעם בירושלים ושימשה כיועצת ראש העיר לחינוך. במערכת הפוליטית מעריכים כי צעד זה שמשיל מעל המפלגה את התדמית השמרנית והתורנית, עשוי להקל על חיבורים עתידיים עם מפלגות ימין חילוניות, אך מנגד מרחיקה שיתופי פעולה עם גורמים חרדיים.

קמפיין המפלגה

"פסקת ההתגברות עוד לפני השבעת הממשלה"

במרכז הקמפיין עומד הסלוגן "חופשי להיות יהודי", המבטא לפי המפלגה את זכותו של כל אזרח לחיות במדינה יהודית בגאווה ולבחור בחינוך יהודי וערכי לילדיו. לצד זאת, מציגה המפלגה מסר תקיף בנושא המשפטי: ב'נעם לישראל' מזהירים כי שלטון הימין מצוי בסכנה, ומבהירים כי אחת ממטרות היסוד שלהם תהיה חקיקת הרפורמה המשפטית וחיזוק עקרון הכרעת הרוב.

במפלגה אף הכריזו כי ידרשו את העברת פסקת ההתגברות עוד בטרם השבעת הממשלה, כדי לאפשר יישום מדיניות ימין ללא התערבות מערכת המשפט. המהלך מהווה הבהרה חדה של עמדת המפלגה בסוגיה המשפטית המרכזית.

ח"כ אבי מעוז הסביר: "אנחנו עם הפנים לכלל עם ישראל, מביאים כוחות חדשים ומחברים חיבורים חדשים. נעם לישראל מתכוונת להיות גשר. לצערי הרב בחודשים האחרונים גבהה החומה בין הציבור הדתי לאומי והחרדי, ואנחנו נהיה הגשר שמחבר בין שני הציבורים האלה".

עמדת המפלגה בנושא הגיוס: "נגן על עולם התורה"

בתשובה לשאלת עיתונאים לגבי עמדת המפלגה ביחס לחוק הגיוס והקשר לציבור החרדי, מסר ח"כ מעוז: "אני מאוד מעריך את מי שנוהג על פי דעת רבותיו. גם אני נוהג על פי דעת רבותיי. אני קורא לציבור המאוכזבים בקרב הגוש הימני – אנחנו נהיה בית לכם ולכל אשר איתכם".

לגבי חוק הגיוס, הבהיר מעוז: "אנחנו נגן על עולם התורה, אבל באותה מידה אנחנו נקרא גם שמי שאינו לומד, מי שלא חובש ספסלי בית המדרש, יכול להתגייס... ואנחנו נתבע את זה ממערכת הביטחון, נתבע את זה מראשי הצבא – הוא יכול להתגייס באופן הזה שהוא נכנס חרדי לצבא, וגם יוצא חרדי אחרי שהוא משתחרר".

כאשר נשאל מה ההבדל בינו לבין המפלגות החרדיות יהדות התורה וש"ס, העדיף מעוז להתמקד בייחוד של מפלגתו: "ההבדל מאוד ברור. אני לא רוצה לדבר על ההבדלים, אני רוצה לדבר על 'נעם לישראל'. 'נעם לישראל' היא בית יהודי בטוח ונאמן לערכים היהודיים לכל אחד שרוצה להצטרף אליהם, ומי שמאוכזב מהמפלגות האחרות מוזמן להצטרף אלינו".

גיוס של 10 מיליון שקלים והקמת 150 סניפים

במפלגה מדווחים על גיוס של 10 מיליון שקלים לקמפיין הבחירות, לצד הקמת 150 סניפים ברחבי הארץ. מטה הבחירות המרכזי החדש בהר חוצבים משתרע על פני קומת משרדים שלמה, ומיועד לשמש כמוקד הפעילות הארצית של המפלגה.

ב'נעם לישראל' מבהירים כי ירוצו עד הסוף באופן עצמאי כדי להחזיר את הזהות היהודית לקדמת הבמה, להציל את גוש הימין ולחבר בין חלקי העם. עם זאת, גורמים במערכת הפוליטית מעריכים כי ככל שיתקרב מועד סגירת הרשימות, יפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו לחצים כבדים ויפעל לקדם איחודים בין המפלגות הקטנות, במטרה למקסם את כוחו של גוש הימין ולמנוע אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה.