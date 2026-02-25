"חוק הכותל" אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 56 ח"כים שהצביעו בעד החוק לעומת 47 מתנגדים | בהצעת החוק, מוצע לקבוע בחוק הגדרה מפורשת של המונח "חילול" בנוגע למקומות הקדושים ליהודים, כהתנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ופסיקותיה (חדשות)
חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
במכתב יוצא דופן, אב בית הדין של רבני חב"ד, הגה"ח רבי יצחק יהודא ירוסלבסקי, מבקש מהנציגות החרדית והדתית בכנסת לתמוך בהצעת חוק שתעלה השבוע ותגדיר במפורש: "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה" | המכתב המלא (חרדים)
למרות בקשותיו של ראש הממשלה "לגלות איפוק", חברי הקואליציה התעקשו להעביר את חוק הריבונות, בעיצומו של ביקור בכירי הממשל האמריקני בירושלים | טראמפ הבהיר: "ישראל תאבד את התמיכה שלנו אם תספח את יהודה ושומרון" | נתניהו מנסה להרגיע: "אנחנו מדינה עצמאית, אך משתפים פעולה עם ידידתנו הגדולה" | ואנס מדגיש שוב כי נעלב מהמלך (חדשות)
יום סוער בכנסת: למרות ההתנגדות הנחרצת של ראש הממשלה לתמוך בחוקים להחלת הריבונות - של חברי הכנסת ליברמן ואבי מעוז, חברים רבים בקואליציה - כולל חלק מהח"כים החרדים, תמכו בהצעות החוק | הצעת החוק עברה, לאחר שגם חבר מהליכוד ורבים נוספים מהקואליציה תמכו בהצעת החוק (חדשות, פוליטי)
אבי מעוז שיגר מכתב לשר המשפטים יריב לוין בו הוא קורא לתמיכת הקואליציה בהצעת החוק שלו להחלת ריבונות ביו״ש שתעלה בשבוע הבא. “דווקא בעת הזאת – יש להתחיל בחקיקת הריבונות ביהודה ושומרון, גם מול הרגישות המדינית” (פוליטי)
כנסת: היום אחר הצהריים תדון בקריאות השנייה והשלישית בהצעת החוק להוספת 31 מיליארד ש״ח לתקציב הביטחון לשנת 2025. בסיעת ש"ס יתמכו בממשלה וח״כ אבי מעוז הודיע כי יצטרף ליהדות התורה ויצביע נגד - בקואליציה מזהירים כי הדחייה עלולה לפגוע בהמשך המלחמה (פוליטי, חרדים)
ח"כ אבי מעוז תקף את הצהרת מקרון וממשלתו; ״הצביעות שמגבירה אנטישמיות", בעקבות דברי שר החוץ הצרפתי על אחריות ישראל להסלמה בעזה, כתב הרב הראשי של שטרסבורג לשר: ״זה שיח שמזכיר את הצדקת הטרור בטולוז" לדבריו, מה שנשמע לאחרונה מפריז – במיוחד מפיו של הנשיא מקרון – חוצה קו אדום.
ח"כ אבי מעוז הודיע שיעלה השבוע את החוק לביטול סעיף הנכד בחוק השבות, אך במהלך ישיבת סיעת יהדות התורה, מספר חכי"ם טענו כי צריך להתנגד לחוק - במחאה על כך ש'חוק הגיוס' אינו מתקדם | ח"כ במפלגה הביע ביקורת על חבריו: ״ההתנגדות שלכם לחוק הנכד - היא טירוף הדעת״ (כנסת)
בצל סאגת האיומים של השר גולדקנופף להצביע נגד התקציב באם חוק הגיוס לא יעלה קודם להצבעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בכנסת עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ולאחר מכן עם ח"כ ישראל אייכלר | הפגישות עסקו בהעברות תקציביות שדרשו הח"כים | ב'דגל התורה' מתכוונים לתמוך בתקציב (פוליטי, בארץ)