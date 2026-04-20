חבר הכנסת קורא "להסיר את דגלי אמריקה" מהכבישים בדרך לירושלים

חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נעם, קרא היום (שני) בפומבי לקראת יום העצמאות להסיר את דגלי ארצות הברית המונפים בצידי הדרכים המרכזיות המובילות לירושלים.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), פנה מעוז לגורמים האחראים על תליית הדגלים ב"מעלה הדרך" לבירה, ודרש לפעול באופן מיידי להסרת דגלי המדינה הזרה, תוך שהוא מדגיש את עקרון הריבונות הישראלית. "אני קורא למי שתלה את הדגלים במעלה הדרך לירושלים, להסיר את דגלי אמריקה", קרא מעוז." מדינת ישראל היא מדינה ריבונית ועצמאית ולא מדינת חסות. ביום העצמאות צריך להתנוסס רק דגל אחד: דגל ישראל". הקריאה מגיעה על רקע המנהג רב השנים לעטר את כביש 1 ואת הכניסות לירושלים בדגלי ישראל לצד דגלי ארצות הברית, לעיתים כחלק ממחוות דיפלומטיות או לציון הקשר האסטרטגי בין המדינות.

מוקדם יותר היום, לקראת יום העצמאות, פנה מעוז לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב, בו הוא קורא לקדם באופן מיידי את חוק הריבונות על יהודה ושומרון שלו, שכבר עבר בקריאה טרומית, וטוען כי המציאות הביטחונית והמדינית שנוצרה בעקבות המלחמה פותחת חלון הזדמנויות היסטורי.

בפתח דבריו הביע ח"כ מעוז הערכה להנהגת נתניהו במהלך המלחמה מאז מתקפת הטרור בשמחת תורה תשפ"ד, וציין כי ישראל הצליחה לשנות את מצבה האסטרטגי באופן משמעותי. לדבריו, "המזרח התיכון אכן הולך ומשתנה", במיוחד לאור הפגיעה באיראן ובשלוחותיה.

ח"כ מעוז מדגיש כי היחלשותה של איראן והמערכה נגדה, לצד שינויי עומק במדינות האזור, יוצרים תנאים חדשים שבהם ניתן ואף נדרש, להשלים את מהלך החלת הריבונות. יו"ר מפלגת נעם מציין כי ישראל כבר החילה ריבונות על ירושלים ורמת הגולן, וכי לקראת ציון 60 שנה למלחמת ששת הימים, הגיעה העת להשלים את המהלך גם בחבלי המולדת ביהודה ושומרון.

עוד טוען ח"כ מעוז, כי התקרבות מדינות המפרץ לישראל, ובראשן ערב הסעודית, אינה עוד תלויה בהכרח בפתרון שתי המדינות. לדבריו, ההבנה האזורית משתנה גם אצל הנשיא טראמפ, וכי דווקא שליטה ישראלית ביהודה ושומרון תיתפס כגורם מייצב ולא כגורם מסלים.

במכתבו התייחס ח"כ מעוז גם למדיניות ההתיישבות, וברך את הממשלה על פיתוח היישובים והתשתיות. עם זאת, הוא מזהיר כי "ריבונות דה-פקטו איננה מספיקה", כשהוא מזכיר את פינוי גוש קטיף כדוגמה לסיכון שבהיעדר עיגון חוקי מלא.

לדבריו, רק חקיקה רשמית של ריבונות תבטיח את אחיזתה של ישראל בשטח לאורך זמן, גם מול שינויים פוליטיים עתידיים. יו"ר מפלגת נעם מביע ביטחון כי בידי נתניהו להשלים את המהלך ההיסטורי ולהוביל "תמונת ניצחון" שתשפיע גם על הזירה האזורית, כולל אפשרות להצטרפות ערב הסעודית להסכמי אברהם.