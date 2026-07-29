ח"כ נאור שירי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בפנייה חריפה במיוחד, דרש ח"כ נאור שירי (ביחד) מהממונה על הביטחון במשרד הביטחון, מר גיל רייך, לפתוח בחקירה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ בחשד לחשיפת מידע ביטחוני מסווג. הפנייה מגיעה בעקבות דברים ששר הביטחון מסר בוועידת הביטחון של ערוץ 14, שלפי הנטען לא הותרו לפרסום על ידי הצנזורה הצבאית במועד אמירתם.

"אבקש כי תפעל בדחיפות לחקירת שר הביטחון", כתב שירי במכתבו. "אין זה מתקבל על הדעת כי מידע ביטחוני שלא הותר לפרסום ייחשף בפומבי, ולאחר מכן עצם ההיתר שניתן בדיעבד ישמש כתחליף לבירור האחריות לחשיפה". מה חשף שר הביטחון? כפי שדווח בבבלי, שר הביטחון כ"ץ חשף בוועידת הביטחון של ערוץ 14 פרטים על שיתוף פעולה צבאי בין ישראל לארצות הברית. "מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן, והאיראנים יודעים על כך", אמר כ"ץ בריאיון לכתב נועם אמיר. מהלך חשאי נחשף: אלפי לוחמים שיעים נכנסו לאיראן בימים אלו אליהו לוי | 28.07.26 סגן ראש העיר הואשם בתקיפת בדואי - זו התגובה המקוממת יאיר טל | 28.07.26 על פי הנטען בפנייה, בעת מסירת הדברים מדובר היה במידע ביטחוני שלא הותר לפרסום על ידי הצנזורה הצבאית. רק לאחר שהמידע כבר נחשף בפומבי, נאלצה הצנזורה להתיר את פרסומו בדיעבד.

ישראל כץ בועידת ערוץ 14 ( צילום מסך, ערוץ 14 )

"פגיעה ממשית בביטחון המדינה"

במכתבו המפורט, הבהיר ח"כ שירי כי ככל שהדברים נכונים, מדובר באירוע חמור ביותר. "חשיפת מידע מסוג זה עלולה לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה, בכוחות הפועלים בשטח, ביחסי החוץ של ישראל, בשיתוף הפעולה עם בעלות בריתה וביכולת לשמור על חשאיותן של פעילויות מבצעיות עתידיות", נכתב בפנייה.

חבר הכנסת הדגיש כי חומרת הדברים מתעצמת לנוכח העובדה שהמידע נמסר, לכאורה, על ידי שר הביטחון עצמו - גורם הנושא באחריות ישירה להגנה על סודותיה הביטחוניים של המדינה ומחזיק מכוח תפקידו במידע מסווג ורגיש ביותר.

דרישה לבדיקה מיידית

שירי דרש מהממונה על הביטחון לבדוק את הדברים המדויקים שנאמרו על ידי שר הביטחון במסגרת הוועידה, ובכלל זה האם המידע היה אסור בפרסום או מסווג במועד חשיפתו, והאם פרסומו עלול היה לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ או בביטחונם של כוחות ישראליים ואמריקניים.

"עקרונות ביטחון המידע והצנזורה מחייבים את כלל נושאי המשרה במדינה, ללא קשר למעמדם הבכיר", הדגיש חבר הכנסת. הוא ביקש את התייחסותו הדחופה של הממונה על הביטחון ואת העברת הפנייה, ככל שנדרש, לצנזור הצבאי הראשי, ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט הצבאי הראשי ולכל גורם חקירה מוסמך אחר.