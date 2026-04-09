למרות הפסקת האש הזמנית, שנשמרת כבר יותר מיממה ללא ירי איראני לעבר ישראל, במערכת הביטחון דרוכים וערוכים לחידוש האש, בעקבות התקיפות בלבנון | שר הביטחון ישראל כ"ץ בסרטון פומבי: "חיזבאללה המום מעומק החדירה ומהיקף המכה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה" (אקטואליה, ביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בדרום לבנון ושמע מהם כמה חשוב לא לעצור על המלחמה | השר כ"ץ: "לא נעצור - אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש" (חדשות)
בתום הערכת מצב עם הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון, הודיע שר הביטחון כי ישראל תרחיב את התקיפות באיראן למטרות ולתחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית אמצעי לחימה ובהפעלתם, שכן, חרף האזהרות שהועברו מטעם ירושלים, הירי לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל נמשך (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב ואמר כי "צה"ל ימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול החיזבאללה" | הוא הודיע כי "מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לא יחזרו דרומית לנהר הליטאני עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון; צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטאני" | צפו (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב: "השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו תימשך; צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב עם סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ובכירי מערכת הביטחון | השר כ"ץ אישר את חיסולו של שר המודיעין האיראני ואמר כי "במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון" (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש בלשכתו עם לוחמי כוח 100 לאחר ביטול כתב האישום נגדם, והנחה את צה"ל לפעול להשבתם לשירות מילואים | בעקבות ההנחיה, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים (צבא)
המלחמה בצפון עולה שלב - שר הביטחון כ"ץ הכריז: "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון" | שר הביטחון הבהיר: "מאות אלפי תושבי דרום לבנון לא יחזרו עד עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון" | הבוקר פורסם כי צה"ל החל בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב: "ההנהגה האיראנית ששרדה נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות, בדיוק כמו הנהגת החמאס בעזה. משם הם נותנים הוראה לירות על אזרחים ועל ילדים בישראל ובכל האזור. בתי הקירור בבתי החולים באיראן מלאים באלפים רבים של אנשי משמרות המהפכה והבסיג'. המבצע בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו יימשך ללא שום מגבלת זמן - עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה" | צפו (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בפיקוד צפון ועדכן על חיסול מפקד יחידת נצר בחיזבאללה וכי למעלה ממיליון תושבים פונו מהדאחייה ומדרום לבנון: "לא רק שלא ניסוג מול החיזבאללה - אלא ננצל את ההזדמנות כדי להכות בו ולגבות ממנו מחירים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול" | צפו (חדשות בארץ)