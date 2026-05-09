המכתב שהכריח את כ"ץ: ראש השב"כ דרש חתימה על תעודת החיסיון

המסמך שהכריח את שר הביטחון ישראל כ"ץ לחתום על תעודת החיסיון בפרשת חברת הכנסת טלי גוטליב נחשף הערב (מוצ"ש), ומגלה תמונה שונה מזו שניבו לצייר. על פי המכתב, החתימה לא נבעה משיקולים פוליטיים כפי שנטען, אלא מבדיקה מקצועית שערך השב"כ בהנחיית זיני.

כידוע, בסוף השבוע האחרון התעוררה סערה לאחר ששר הביטחון חתם על תעודת החיסיון, והואשם על ידי גורמים מסוימים כי הוא פועל משיקולי פריימריז ושיקולים נוספים. אלא שהמכתב שנחשף הערב בחדשות 14 מציג תמונה שונה לחלוטין.

הבדיקה שערך ראש השב"כ

מהמכתב עולה כי לבקשת שר הביטחון כ"ץ, שביקש לבדוק האם ניתן לוותר על חתימתו, נערכה בדיקה פנימית מקיפה בשב"כ בהנחיית ראש השירות דוד זיני. הבדיקה התמקדה בשאלה האם אכן קיים צורך ביטחוני אמיתי בחיסיון על חומרי החקירה.

על פי הממצאים שהועלו, טעמי ביטחון המדינה מחייבים את חסיונם של חומרי החקירה - קרי הפרטים שחשפה חברת הכנסת טלי גוטליב. רק לאחר שקיבל את הממצאים הללו מראש השב"כ, השתכנע שר הביטחון לחתום על התעודה.

במכתב שנשלח מהשב"כ ליועצת המשפטית למערכת הביטחון, עו"ד הילה ארליך, צוין במפורש: "בהמשך למכתבך שבסמך, אבקש לעדכנך כי בהנחיית ראש השירות נערכה בדיקה נוספת באשר לצורך בחיסיון על חומרי חקירה מסוימים בתיק שבנדון".

הממצאים החד-משמעיים

"מהבדיקה עלה כי טעמי ביטחון המדינה מחייבים את חסיונם של חומרי חקירה אלה", נכתב במכתב. בהמשך צוין: "נוכח האמור, אבקש לשוב ולהביא את הבקשה בפני שר הביטחון. במידת הצורך, ניתן יהיה להסביר את הצורך בחיסיון גם בדיון".

יצוין כי החתימה על תעודת החיסיון מגיעה לאחר עיכוב של כמעט תשעה חודשים, שעורר ביקורת חריפה מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. במכתב ששיגרה לשר כ"ץ, התריעה היועמ"שית כי עיכוב החתימה מעלה חשש לפעולה לא חוקית.

רקע הפרשה

הפרשה החלה לאחר שחברת הכנסת גוטליב חשפה זהותו של עובד שב"כ, המשמש כבן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. חתימתו של שר הביטחון על תעודת החיסיון היא תנאי הכרחי להמשך ההליכים המשפטיים, שכן כתב האישום המתוכנן מתבסס על ראיות חסויות שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה.

גורמי האכיפה והפרקליטות טענו כי כתב האישום נגד גוטליב כבר מוכן באופן מעשי, זאת לאחר שהיא סירבה להתייצב לחקירה ולשימוע בעניינה. כעת, לאחר החתימה על תעודת החיסיון, נסללה הדרך להגשת כתב האישום.