טרגדיה בצפון: גבר כבן 50 נהרג בתאונת 'פגע וברח' עם משאית

זירת התאונה בקריית אתא ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

טרגדיה קשה התרחשה הערב (שני) בקריית אתא, כאשר הולך רגל כבן 50 נהרג בתאונת דרכים קטלנית עם משאית ברחוב ז'בוטינסקי. נהג הרכב הפוגע נמלט מהמקום מיד לאחר התאונה, והמשטרה פתחה בחקירה בחשד ל'פגע וברח'.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל בשעה 21:06, הולך רגל נפגע ממשאית באזור. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו את הגבר שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות קשות ביותר.

פראמדיק מד"א ישי לוי וחובש בכיר נתנאל מנחם תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בתאונה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 50, שוכב כשהוא מחוסר הכרה על הכביש וסובל מפציעות קשות מאוד". הצוותים ביצעו בדיקות רפואיות במקום, אך לצערם נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה. כוחות משטרה רבים של תחנת זבולון הגיעו למקום יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'אשר'. על פי דיווח דוברות המשטרה, מדובר בתאונה בין הולך רגל לכלי רכב, כאשר פרטי ההולך רגל שנהרג טרם ידועים בשלב זה.

המשטרה הקימה מחסומים באזור ומבצעת סריקות נרחבות על מנת לאתר את הרכב הפוגע ואת נהגו שנמלט מהמקום. בוחני התאונות פתחו בחקירה מעמיקה של נסיבות האירוע הקטלני.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים של תאונות 'פגע וברח' ברחבי הארץ. לפני כחודשיים התרחשה תאונה דומה בחולון, שבה נפגעה אישה בת 38 באורח קשה וילדה בת 8 באורח קל, והנהג הפוגע נמלט מהמקום. במקרה זה, המשטרה הצליחה לאתר את החשוד האמיתי רק לאחר חודשיים של חקירה.