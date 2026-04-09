ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)
הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
אסון נורא בעיצומם של ימי המועד: קבוצת נופשים חרדים שיצאו לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה, היו מעורבים בתאונה קטלנית בדרכם חזרה למלון • אישה אחת קיפחה את חייה רח"ל, וארבעה נוסעים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות • היו בדרכם לישועות וחזרו לאסון (חדשות)
להיט חדש כובש את האספלט של מומבאי, אך עבור התושבים מדובר בסיוט מתמשך | הכביש המנגן הראשון בהודו, שנועד לעודד נהיגה בטוחה באמצעות חריצים מיוחדים באספלט, מעורר סערה ציבורית לאחר שמאות משפחות התלוננו על רעש בלתי פוסק שחודר לבתיהם (חדשות, מעניין)
שבעה אוהדי קבוצת הכדורגל היוונית פאוק סלוניקי נהרגו בתאונת דרכים קשה ברומניה, בעת שהיו בדרכם למשחק חוץ של קבוצתם בצרפת | עשרת חברי הקבוצה נסעו במיניבוס שחור בכביש E70 לכיוון העיר ליון, שם צפוי להתקיים משחק במסגרת הליגה האירופית (חדשות)
ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)
שני אירועים קשים לישראלים בארץ ובעולם: ליאור דדון ז"ל נהרג בתאונת גלישה בבת ים בצל הרוחות העזות • בצפון תאילנד: יובל כהן, לוחם במילואים שיצא לטיול, נפצע אנוש בתאונת דרכים • משפחתו בקריאה נואשת למטיילים באזור: "זקוקים בדחיפות לתרומות דם O מינוס" (בארץ, בעולם)
זעם גדול התעורר בדרום-יורקשייר נגד הרשויות בימים האחרונים, לאחר שהמשטרה הודיעה למשפחה על מות בנם - ששכב פצוע בבית החולים | לא ברור אם המשטרה הודיעה גם למשפחה השנייה בטעות כי בנם בחיים, לאחר ששני הצעירים ששהו באותו רכב נפגעו בתאונת דרכים קשה (חדשות, בעולם)