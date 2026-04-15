התהפכות פתאומית בכביש 443: נהג המשאית נפצע | תיעוד

ממש לפני זמן קצר (רביעי) משאית התהפכה בכביש 443, הנהג נפצע וכעת יש פקקים בדרך מירושלים.

בתיעוד שהתפרסם ברשתות החברתיות ממצלמת רכב שנסע לפני המשאית, נראה נהג המשאית נוהג במהירות יחסית גבוהה למשאית.

בשלב מסוים הנהג נראה מנסה לבלום את המשאית, ככל הנראה בשל בעיות בצמיגים או בשל פקק שהתקרב, אך הוא מאבד שליטה ומתהפך עם המשאית.

בחסדי שמיים, רכבים שנסעו בסמוך לא נפגעו והנהג נפצע.

בשעות הבוקר המוקדמות (רביעי) משאית התהפכה בכביש 1 סמוך לטלז סטון, מה שגרם לפקקי ענק בדרך מהבירה.