תושב ירושלים נתפס נוהג על משאית ללא רישיון מתאים. כשהשוטרים תפסו אותו, הוא ניסה להתחזות לקרוב משפחתו ונתפס בשקר | "עשיתי טעות", הוא ניסה להסביר את עצמו, והוזמן לדיון בבית המשפט | צפו ברגעי התפיסה ממצלמת הגוף של השוטר (בארץ, משפט)
המשאית האגדית, שרגילה לכבוש שדות קרב ואתרי בנייה, מקבלת טיפול "מייבאך" מפתיע | עם מנוע משודרג בנפח 7.7 ליטר, תא נוסעים מדופן עור ומערכות טכנולוגיות מתקדמות - הכירו את רכב השטח שגורם ל-G-Class להיראות כמו צעצוע עדין (רכב)
תאונה חריגה נרשמה בנמל התעופה בדקוטה הצפונית, כאשר משאית חול התרסקה בחזית מטוס של SkyWest המופעל על ידי יונייטד איירליינס | בעקבות ההתנגשות חרטום המטוס נקרע | איש לא היה על המטוס בזמן ההתנגשות, ואיש לא נפגע, אך גם המטוס וגם משאית החול ניזוקו (תעופה)
בוקר מדמם בכבישי ישראל: בשתי זירות קשות בכבישי הצפון נקבע מותם של שלושה אזרחים | תאונה ראשונה אירעה מעט לאחר השעה 5:00, כאשר רוכב אופניים נפגע ממשאית בסמוך לעפולה, מותו נקבע במקום | כעבור שעה קלה אירעה תאונה קשה בכביש 70 סמוך לצומת אבליים, כאשר שני הולכי רגל צעירים נהרגו מפגיעת משאית (בארץ)