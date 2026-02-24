נהג המשאית התעצבן על הנהג שנסע "לאט מידי" לדבריו, עקף אותו מהשול וגרם לו לסטות לכיוון הנסיעה הנגדי | בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני נהג המשאית נחקר והוא צפוי לעמוד לדין בהליך מהיר | תיעוד מהכביש (משטרה)
מבצע הצלה לילי: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לפנות בוקר לכביש 90 בעקבות התהפכות סמי-טריילר. לוחמי האש נאבקו במשך שעות כדי לחלץ נהג שהיה כלוא בתוך תא הנהג המרוסק, תוך שימוש בכלים ייעודיים עד להעברתו במצב קשה לידי גורמי הרפואה (בארץ)
נהג משאית סמי-טריילר במשקל עשרות טונות, נמלט מהפקחים תוך שפגע במספר כלי רכב וגרם לפציעתה של ילדה שישבה באחד מהם | הנאשם, תושב מזרח ירושלים, נעצר על ידי השוטרים לחקירה | אמש, הגישה נגדו יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים כתב אישום ובקשה להורות על המשך מעצרו | תיעוד (משטרה)