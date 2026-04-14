מעשה של קידוש השם וערבות הדדית בלב ניו ג'רזי: עדות מרגשת שפורסמה השבוע על ידי אישה מקומית שאינה יהודייה, חשפה רגע של חסד יהודי יוצא דופן במרחב הציבורי.

האירוע התרחש בצומת הדרכים "כביש 70" ו"רידג'וויי" באזור לייקווד, צומת עמוס שבו אירעה תאונת שרשרת בה היו מעורבים שלושה כלי רכב.

על פי דיווח באתר Lakewood Alerts, עוצמת הפגיעה הייתה משמעותית, כאשר באחד הרכבים נפתחו כריות האוויר ורכב אחר נפגע קשות בחלקו האחורי, מה שהותיר את הנפגעים בהלם ובצורך לסיוע רפואי דחוף.

אלא שבעוד עשרות נהגים חלפו על פני הזירה מבלי לעצור ולהושיט יד, מי שבחר לעצור את שגרת יומו היה מתנדב בארגון "הצלה".

העדה לאירוע, שעמדה ברמזור בצד הנגדי של הכביש, תיארה את המחזה המביש של הרכבים הרבים שפשוט המשיכו בדרכם, עד לרגע שבו הופיע המתנדב החרדי.

לדבריה, המתנדב עצר את רכבו בצד, שלף במהירות את תיק הציוד הרפואי שלו והחל להעניק טיפול ראשוני מציל חיים לנפגעים בשטח, עוד לפני הגעת כוחות החירום הממוסדים.

בפוסט שפרסמה, היא לא הסתירה את התפעלותה מהמחווה האנושית של המתנדב החרדי: "ממה שיכולתי להבחין, האנשים שהיו מעורבים בתאונה לא היו מהקהילה היהודית – וזה מה שהופך את המעשה הזה ליותר משמעותי אפילו", כתבה בהתרגשות.

היא הוסיפה שבחים על הנכונות לסייע במקום שבו אחרים נכשלו: "כל הכבוד לאדם הזה על כך שצעד קדימה ועזר כשאף אחד אחר לא עשה זאת. זו דוגמה אמיתית למה זה אומר לדאוג לאחרים".