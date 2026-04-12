בתחילת השבוע הלך לעולמו בגיל 79 רבי עמנואל טופורוביץ ז"ל שהיה ממחזיקי התורה ובעלי הצדקה הידועים בעולם החרדי | ממקימי קהילת וישיבת נחלת הלווים בחיפה שנשא במשך שנים רבות על כתפיו את עול החזקת הישיבה הגדולה מתוך אהבת תורה | חי בצניעות ואת רוב רוווחיו מעסקיו הקדיש לעשיית צדקה וחסד (חרדים)
במסגרת מסע קרן עולם התורה, התכנסו אלפי תושבי ליקווד לתפילה וזעקה, למען יושבי ארץ ישראל שנמצאים במלחמה קיומית | במקביל נערכו חמישה דינרים שונים בבתי הנגידים הגדולים, שפתחו את כיסם למען עולם התורה בישראל | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)