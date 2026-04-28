תפילות נערכות עבור חרדי מבוגר שנפצע באורח קשה מאוד בתאונת דרכים שאירעה ביום שני בליקווד. האירוע הקשה התרחש בשעות הבוקר, בצומת הרחובות ריבר אווניו והנרי סטריט, אזור מרכזי ותוסס בלייקווד, כאשר הפצוע נפגע בצורה קשה ופונה בדחיפות למרכז הרפואי להמשך טיפול מציל חיים.

עם הגעתו לבית החולים, אבחנו הרופאים כי הוא סובל מפגיעות מוחיות קשות ביותר כתוצאה מהתאונה. כך לפי הדיווח באתר המקומי Lakewood Alerts.

בשל המצב הקריטי וסכנת החיים המיידית, הוחלט להכניסו לחדר הניתוחים כבר בשעות הערב של יום שני, שם עבר ניתוח מוח חירום ומורכב שנמשך שעות ארוכות.

הצוות הרפואי פועל מאז לייצב את מצבו, אולם הנזק המוחי נותר משמעותי מאוד בשלב זה.

נכון לשעה זו, הפצוע מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ כשהוא שרוי בתרדמת מאולצת. הרופאים מסבירים כי מדובר בהליך רפואי הכרחי כדי לאפשר למוח להחלים מהטראומה הקשה ומהניתוח שעבר, תוך ניסיון להפחית את הלחץ התוך-גולגולתי. בימים הקרובים צפויים בבית החולים לבחון את תגובותיו, כאשר המצב מוגדר עדיין קריטי ויציב.

בני המשפחה ומכריו של הפצוע פנו בקריאה נרגשת לציבור לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה מתוך שאר חולי ישראל. התפילה מתמקדת בניסים מעל הטבע כדי שיזכה לשוב לאיתנו ולצאת מהמצב הקשה בו הוא נמצא כעת.

הציבור מתבקש להתפלל ולעורר רחמי שמיים עבור: אברהם יהודה בן אלטא זיסל, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.