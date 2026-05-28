סוכני ה-FBI פשטו בשבוע שעבר על ביתו של דיוויד ראש, בכיר לשעבר בסוכנות הביון המרכזית, ותפסו כ-300 מטילי זהב בשווי של יותר מ-40 מיליון דולרים. בחיפוש שנערך ב-18 במאי נתפסו גם כ-2 מיליון דולרים במזומן אמריקני ו-35 שעוני יוקרה, מרביתם מסוג רולקס.

ראש, שהחזיק בסיווג ביטחוני ברמת סודי ביותר ובתפקיד ניהולי, הואשם בגניבה פלילית של כספי ציבור בבית משפט במחוז המזרחי של וירג'יניה. לפי תצהיר שהוגש לבית המשפט, הוא ביקש וקיבל בין החודשים נובמבר למרץ מטבע חוץ ומטילי זהב בעשרות מיליוני דולרים, בטענה שהם נחוצים להוצאות הקשורות לעבודתו.

החוקרים מצאו רק חלק קטן מהכספים במחסן הסמוך למשרדו, וגילו כי הוא לקח את עיקר הרכוש לביתו הפרטי. מקור המקורב לחקירה מסר כי מרבית הכספים והזהב נתפסו והוחזרו, בעוד שעורך דינו של ראש בחר שלא להגיב להאשמות.

בנוסף לגניבה, ראש מואשם כי שיקר למעסיקיו לגבי הרקע שלו במשך כמעט עשרים שנה. בבקשות העבודה ובבקשות לקידום טען במרמה כי הוא בוגר אוניברסיטת קלמסון והמכון הפוליטכני של רנסלר, וכן כי שירת כטייס בצי האמריקני וכמנחה תזה במכון הטכנולוגי של חיל האוויר, אף שאין לו תארים או רישיון טיס כלל.

פעילים סינים שפנו לטראמפ נעלמו • המשטרה הטרידה ועצרה מתנגדים ישראל גרוס | 27.05.26

הפרשה החלה לאחר שחקירה פנימית של סוכנות הביון זיהתה חשדות לעבירות, והמידע הועבר להמשך טיפול. "לאחר שחקירה פנימית של סוכנות הביון המרכזית זיהתה הפרות פוטנציאליות של החוק, מנהל סוכנות הביון המרכזית ג'ון ראטקליף העביר את המידע לבולשת הפדרלית לצורך חקירת אכיפת חוק", נמסר בהודעה משותפת של סוכנות הביון המרכזית והבולשת הפדרלית.

בהודעה הוסיפו הגופים כי "הבולשת הפדרלית עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים שלנו בסוכנות הביון המרכזית ובמחלקת המשפטים בעודנו ממשיכים לחקור את העניין הזה במלואו. אנו מחויבים ללכת בעקבות העובדות, להבטיח דין וחשבון ולרדוף אחר הצדק בהתאם לחוק". המקרה מעורר כעת שאלות קשות בארצות הברית לגבי יעילות הליכי הסינון והניטור הביטחוני המתמשך של עובדי מודיעין.