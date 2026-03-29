חבר בארגון יהודי נעצר לאחר שתכנן להצית באמצעות בקבוקי תבערה את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית נרדין כסוואני, מייסדת ומנהיגת הארגון הפרו פלסטיני "בתוך חיינו" | החשוד שוחח במשך שבועות עם בלש סמוי שחדר לקבוצת צ’אט שבה היה פעיל (בעולם)
הסאגה המשפטית של הבחור מרדכי ברקוביץ מלייקווד שזעזעה את ארה"ב מגיעה לתחנה חדשה • לאחר שנגזרו עליו 6 שנות מאסר בגין תאונה קטלנית תחת השפעת אלכוהול, מושל ניו ג'רזי המתיק את עונשו ברגע האחרון • השבוע הוא הועבר למחנה המאסר המקל באפסטייט ניו יורק • הסיפור המלא (חרדים)
צעיר כבן 23 מלייקווד נידון למאסר בגין תאונת דרכים בה נהרגה חואנה לופז-הרננדז (44) | הנהג, ששתה כמעט כפול מהמותר ונסע במהירות 140 קמ"ש, זכה להפחתה בעונש בזכות קמפיין "אם שותים לא נוהגים" שהשיק (משפט, בעולם)
בית המשפט קבע כי אלינה האבה, תומכת נלהבת ועורכת דינו לשעבר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכהנת באופן בלתי חוקי בתפקיד תובעת בכירה של מדינת ניו ג'רזי | האבה היא אחת ממספר מועמדים של הנשיא שנתקלו במכשולים משפטיים (בעולם)
הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
תושב קולורדו בן 41 הואשם בהריגת בחורי הישיבה, בתאונת הדרכים המחרידה בתחילת השבוע בניו ג'רזי | אם יורשע הוא צפוי לקבל עונש של עשרות שנות מאסר | מפרטי חקירה ראשונים עולה כי הוא התנגש ברכב שבו נסעו תלמידי הישיבה - לא ברור אם בשל שיכרות או נסיעה מופרזת | כעבור שניות פגע ברכב גם משאית שועטת | איש מהנוסעים לא שרד (חדשות, בעולם)
שני מקרים שונים, באוויר ובקרקע, שאירעו במהלך השבוע האחרון בארה"ב, חושפים שוב את עוצמת החסד היהודי ללא שום מטרה | הצלת פצועה גויה ונסיעה עם זוג גויים – והתגובות בעולם: "כך נראית יהדות" | בזמן שראשי המדינה בארץ מזלזלים בלומדי התורה, בעולם כולו מעריצים ומהללים את העם הנבחר | הסיפורים המלאים (חדשות חרדים)
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ערך שבת מרוממת בקהילות היהודיות בעיירת דיל שבניו ג'רזי, במסגרת מסעו לחיזוק הקהילות היהודיות בארצות הברית. הוא נשא דרשות, העביר שיעורים והעניק ברכות עד בלי די לאלפי בני הקהילה (חרדים)