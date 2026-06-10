סוכל ברגע האחרון: המחבל תכנן לתקוף בית כנסת בשם דאעש

רשויות החוק בארצות הברית סיכלו בזמן פיגוע טרור שתוכנן להתבצע על אדמת אמריקה. צעיר בן 22 ממחוז פסאיק שבניו ג'רזי נעצר השבוע לאחר שתכנן במשך חודשים לבצע מתקפה בהשראת ארגון המדינה האסלאמית (דאעש) נגד בית כנסת יהודי. על פי הודעת משרד המשפטים האמריקאי, מוחמד סאגה מואשם בניסיון להושיט תמיכה חומרית לארגון הטרור הרצחני ועומד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר.

מסמכי בית המשפט הפדרלי חושפים תמונה מדאיגה של צעיר שהתגייס לאידיאולוגיה הקיצונית של דאעש ופעל באופן שיטתי לקדם את מטרותיו הרצחניות. בין דצמבר 2025 ליוני 2026, סאגה היה חבר פעיל בקבוצות צ'אט מקוונות שבהן דנו תומכי דאעש באפשרויות שונות לביצוע פיגועים בארצות הברית, כאשר בתי כנסת יהודיים היו בראש רשימת המטרות.

שיתף תמונות של בית כנסת ובסיס צבאי

החקירה מגלה כי סאגה עמד בקשר רציף עם מקור מודיעיני סמוי שהעמיד פנים שהוא חבר בכיר בארגון הטרור. במהלך השיחות הללו, הפגין הצעיר מניו ג'רזי כוונה ורצון אמיתיים לסייע בביצוע מתקפה על אדמת ארה"ב. מעבר לכך, הוא שקל ברצינות לבצע בעצמו פיגוע נגד בסיס של המשמר הלאומי או נגד בית כנסת שנמצא בסמוך למקום מגוריו בעיר ויין.

כדי להוכיח את רצינות כוונותיו, שלח סאגה למקור המודיעיני הסמוי תמונות וסרטונים של שני האתרים - בית הכנסת והבסיס הצבאי - והסביר בפירוט כי שניהם ממוקמים בקרבת ביתו ונגישים לביצוע פיגוע. גורמי החקירה מציינים כי התיעוד שנשלח כלל פרטים מדויקים על מיקום המטרות, דבר המעיד על תכנון מתקדם.

בנוסף לתכנון הפיגוע בארה"ב, חזר סאגה והדגיש בשיחותיו את שאיפתו להגיע לשטחים שבשליטת דאעש בסוריה. מהמסמכים עולה כי החל מחודש מרץ 2026 הוא אף עשה ניסיונות אקטיביים לטוס לשם, אך ללא הצלחה. במקביל, המקור הסמוי הציג עצמו כלוחם דאעש פעיל ושלח לסאגה תמונות שנועדו לחזק רושם זה, בהן הוא נראה לצד כלי נשק ודגל הארגון.

רכש VPN להסוות את פעילות הטרור

חלק מרכזי בכתב האישום מתמקד בסיוע הטכנולוגי שהעניק סאגה לארגון הטרור. השניים דנו ברכישת רשת פרטית וירטואלית (VPN) עבור המקור המודיעיני ופעילי דאעש נוספים, כלי שמטרתו להסתיר פעילות מקוונת מעיני רשויות החוק. סאגה רכש בפועל את שירות ה-VPN, העביר את פרטי הגישה למקור והדריך אותו כיצד להשתמש בו באופן יעיל.

ב-FBI מדגישים כי כלים מסוג זה מסייעים לארגוני טרור להסתיר את פעילותם, לנהל תקשורת חשאית ולצמצם משמעותית את הסיכוי שייחשפו על ידי רשויות החוק. העברת הטכנולוגיה הזו נחשבת לתמיכה חומרית בארגון טרור, עבירה חמורה בחוק האמריקאי.

ביום שני הוחלט בבית המשפט הפדרלי להותיר את סאגה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. אם יורשע בכל הסעיפים, הוא צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר בכלא פדרלי.

"תגובה מהירה ונחושה"

התובע הפדרלי של המחוז, רוברט פרייזר, התייחס למעצר ואמר: "על פי החשד, הנאשם ביקש לתמוך בדאעש והביע עניין רב בנקיטת אלימות נגד מטרות בתוך ארצות הברית, כולל בתי תפילה. כל מי שינסה לקדם את מטרותיהם של ארגוני טרור זרים ייתקל בתגובה מהירה, נחושה ומתואמת מצד סוכנויות אכיפת החוק הפדרליות".

דונלד הולסטד, עוזר מנהל חטיבת הלוחמה בטרור ב-FBI, הוסיף: "הנאשם רצה לתקוף מטרות בארצות הברית בשם דאעש והאידיאולוגיה הקיצונית שלו, אך ה-FBI זיהה את התוכנית מבעוד מועד ועצר אותה. המקרה הזה מוכיח שוב כי הלשכה תמשיך לפעול ללא הרף נגד כל מי שמנסה לפגוע באזרחים אמריקאים או לסייע לארגוני טרור".

המקרה מצטרף לשורה של מעצרים דומים בחודשים האחרונים, כאשר רשויות החוק בארה"ב ובמדינות נוספות מתמודדות עם גל של צעירים המושפעים מתעמולת דאעש ברשתות החברתיות. ארגון הטרור ממשיך לפעול למרות ההפסדים הטריטוריאליים שספג בשנים האחרונות, ומנסה לגייס תומכים באמצעות פלטפורמות מקוונות.