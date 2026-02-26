מסע עומק מטלטל אל המדינה שנקרעת בין אחיזה איראנית לרוחות שינוי מפתיעות. בעוד המיליציות משגרות כטב"מים לישראל, בבגדאד מתנהל מאבק יצרי על עתיד האזור והמורשת היהודית האבודה. האם עיראק היא המפתח ליציבות, או המרעום שיצית את המלחמה הבאה? (בעולם)
סוכנות הידיעות אעמאק המזוהה עם דאע"ש פרסמה הלילה תיעוד למתקפה של אנשיה על שדה התעופה ניאמי בניז'ר, שם מאחסנות הרשויות אלף טון של אורניום גולמי ממכרות ברחבי ניז'ר | על פי הרשויות בניז'ר במתקפה זו נהרגו 4 מחייליהם וכן כ-20 פעילי דאע"ש בהם גם אזרח צרפתי | כך זה נראה ממצלמות המחבלים (בעולם)
תקיפה אמריקאית נגד שלוחות דאעש באפריקה הסתבכה: שלושה טילי "טומהוק" ששוגרו בהוראת הנשיא טראמפ סטו ממסלולם ונחתו במדינת קווארה בניגריה | הטילים לא התפוצצו הודות למנגנוני בטיחות, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא אבדות בנפש (בעולם)
רגע לפני שמיליוני תיירים שוטפים את רחובות איסטנבול, פשטו כוחות הביטחון על תאי טרור רדומים של המדינה האסלאמית • 115 עצורים, אקדחים טעונים וניסיון לפגוע בקהילות נוצריות ובמוקדי בילוי במהלך חגיגותיהם • כך נמנע אירוע רב-נפגעים בלב טורקיה (בעולם)
צבא ארה"ב הגביר משמעותית את קצב הפעילות בסוריה עם כ-80 מבצעים מיוחדים מאז יולי. על פי נתוני CENTCOM, חוסלו ונעצרו עשרות פעילי דאעש שזממו פיגועים נגד יעדים מערביים. המבצעים כללו שיתוף פעולה מקומי נדיר והשמדת מצבורי נשק אסטרטגיים בדרום המדינה (בעולם)
המשטרה ושב"כ עצרו בשבועות האחרונים תושב דבורייה בחשד שנשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן לצאת לחו״ל למטרות אימונים, במקביל נעצר גם חשוד נוסף, תושב עכו | בחקירתו עלה כי הוא עמד בקשר עם גורמים בחו״ל בענייני דאעש, למד כיצד לייצר מטעני צינור וחומרי נפץ, וכן תכנן כאמור לצאת לחו״ל למטרות אימונים (ביטחון)
בניגוד להודעת ארצות הברית, דובר משרד הפנים הסורי אישר כי המפגע שביצע את פיגוע הירי והרג שלושה אמריקנים היום בתדמור - משתייך לכוחות ביטחון הפנים של סוריה, זאת למרות הגרסה שמסר הפנטגון, לפיה היורה הוא איש דאעש | לדבריו, הוא היה אמור מחר להיות מודח משורות כוחות הביטחון אחרי שניתנה הערכה שהוא מחזיק ב"אידאולוגיה קיצונית" (העולם הערבי)
בסוריה טוענים כי כוח אמריקני ושוטרים מקומיים יצאו ללכוד בכיר בארגון דאעש אך ירו למוות בחאלד אל-מסעוד, שפעל במשך שנים כסוכן סמוי של ממשלת המעבר בדמשק. וושינגטון ודמשק שותקות, על רקע התקרבות נדירה בין הצדדים (בעולם)