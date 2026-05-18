פיקוד אפריקה של צבא ארצות הברית (AFRICOM) הודיע היום (שני) כי ביצע ביום ראשון תקיפות אוויריות חדשות נגד עמדות של ארגון דאעש בצפון-מזרח ניגריה, בתיאום מלא עם הממשלה המקומית. על פי ההודעה הרשמית, המבצע הסתיים ללא נפגעים בקרב הכוחות האמריקאיים או הניגריים.

במקביל להודעה הצבאית, הכריזו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומקבילו הניגרי בולה אחמד טינובו על חיסולו של אבו בילאל אל-מינוקי, האיש השני בהיררכיית הפיקוד העולמית של ארגון דאעש הרצחני. החיסול בוצע במבצע מיוחד שביצעו כוחות אמריקאיים וניגריים בצפון-מזרח המדינה ביום שבת האחרון.

"מכה קשה על שורות דאעש"

נשיא ניגריה טינובו מסר כי הכוחות הניגריים פעלו בתיאום הדוק עם צבא ארה"ב, במה שהגדיר כ"מבצע משותף ונועז המנחית מכה קשה על שורות ארגון דאעש". הנשיא טראמפ הודה לממשלת ניגריה על השתתפותה הפעילה במבצע, וזאת לאחר שבעבר האשים את ניגריה בכך שאינה מגנה כראוי על האוכלוסייה הנוצרית במדינה מפני חמושים קיצוניים.

החיסול מהווה הישג מודיעיני ומבצעי משמעותי במאבק הבינלאומי נגד ארגוני הטרור באפריקה. אל-מינוקי נחשב לאחד המפקדים הבכירים ביותר בדאעש העולמי, והחיסול שלו צפוי לפגוע ביכולת התיאום והפיקוד של הארגון באזור.

17 שנות טרור בצפון-מזרח ניגריה

מדינת המחוז בורנו שבניגריה סובלת כבר 17 שנים מהתקוממות מתמשכת שמנהלים ארגון "בוקו חראם" וארגון "דאעש - מחוז מערב אפריקה". הלחימה הקשה באזור זה הובילה עד כה למותם של אלפי בני אדם ולעקירתם של כ-2 מיליון תושבים מבתיהם, במה שנחשב לאחד משברי הפליטים החמורים ביותר ביבשת אפריקה.

כידוע, הנשיא טראמפ הורה בשבועות האחרונים על הגברת הפעילות הצבאית האמריקאית בניגריה, בעקבות דיווחים על רצח נוצרים במדינה. התקיפות האחרונות מהוות המשך למדיניות זו, ומעידות על שיתוף פעולה הדוק יותר בין ארה"ב לניגריה במאבק נגד הטרור.

רקע: פעילות דאעש באפריקה

ארגון דאעש מנסה כבר שנים להרחיב את אחיזתו ביבשת אפריקה, תוך ניצול חולשת השלטון במדינות שונות ומצוקה כלכלית של האוכלוסייה. לפני מספר שבועות אף נחשף כי מחבלי דאעש ניסו לתקוף שדה תעופה בניז'ר, שם מאוחסן אורניום גולמי, במה שהיה עלול להפוך לאסון בטיחותי חמור.

החיסול של אל-מינוקי מצטרף לשורה של הצלחות מבצעיות נגד הארגון, אך גורמי ביטחון מזהירים כי הארגון עדיין מהווה איום משמעותי באזור. יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר ניסיונות של פעילי דאעש לבצע פיגועים גם מחוץ לאפריקה, כולם סוכלו בזמן.

המבצע המשותף מדגים את החשיבות של שיתוף פעולה בינלאומי במאבק בטרור, ומהווה אות חיובי ליכולת של מדינות אפריקה לפעול יחד עם כוחות מערביים נגד ארגוני טרור.