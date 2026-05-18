יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד מסר היום (שני) בישיבת הסיעה בכנסת איום חריף לחברי הכנסת מהליכוד, בהם שקל להצביע בעד חוק הגיוס. לפיד הבהיר כי מפלגתו תנהל מערכה ציבורית נגד כל מי שיתמוך בחקיקה, ותקנה שלטי חוצות ברחבי הארץ עם פרצופיהם של התומכים.

"אני אומר לאותם אנשי ליכוד: לא ישכחו", הצהיר לפיד בפני חברי סיעתו. "אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדיר לעצור את החוק הזה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם".

"בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם"

לפיד פירט את התוכנית שמפלגתו מתכננת לבצע: "אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל, ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם, ומתחתיו יהיה כתוב: 'תמך בהשתמטות מצה"ל בזמן מלחמה'".

האיום מגיע על רקע המשבר הפוליטי המתמשך בין הקואליציה לסיעות החרדיות בנושא חוק הגיוס. כפי שדווח ב'בבלי', מליאת הכנסת תתכנס היום לישיבה שכללה רק הצעות אי אמון בממשלה, כאשר הקואליציה ממשיכה במדיניות משיכת הצעות חוק מסדר היום בהיעדר התקדמות בחקיקת חוק הגיוס.

רקע: המשבר הפוליטי והמגעים החשאיים

מהלכו של לפיד מגיע בתקופה סוערת בזירה הפוליטית. כפי שחשף 'ישראל היום', במהלך מושב הכנסת הקודם התקיימו מגעים רגישים ביותר בין נציגי יהדות התורה לגורמים במפלגת יש עתיד, במטרה לבחון מהלך פוליטי של הפלת ממשלת נתניהו באמצעות הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי.

על פי הפרטים שנחשפו, הדרישה המרכזית של יהדות התורה הייתה התחייבות מפורשת שלא יוטלו סנקציות חדשות על לומדי תורה. למרות חילופי המסרים, החליט לפיד בסופו של דבר שלא לקדם את המהלך הפוליטי, צעד שעורר ביקורת מצד גורמים פוליטיים, כאשר לפיד מכחיש מצידו את כל הדיווח.