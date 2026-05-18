ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש מודיעה על כוונתה להתמודד בבחירות

על רקע פיזור הכנסת הצפוי והבחירות המוקדמות, הודיעה ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש על כוונתה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26. פינטו קדוש, שהייתה חברת הכנסת החירשת הראשונה בישראל, שימשה בכנסת ה-24 מטעם מפלגת "ימינה" והתמקדה בקידום נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

ההודעה על התמודדותה מגיעה בעיתוי שבו הזירה הפוליטית נערכת לקראת מערכת בחירות חדשה, לאחר שהסיעות החרדיות הבהירו כי יתמכו בפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. כפי שדווח בבבלי, ההצבעה המכרעת על חוק פיזור הכנסת צפויה להתקיים השבוע, כאשר הסיעות החרדיות סירבו להסכים להעלאת חקיקה נוספת למליאה.

בשיחה עם העיתונאי אור הלר אמרה: "אולי הדברים שאני אומרת לא פופולריים, אבל הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית־לאומית רחבה. אם נחזור לממשלת 61 צרה, הקרע בעם רק ימשיך ויעמיק. חייבים לכוון למדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית וליברלית, והדרך לשמור עליה עוברת בממשלת אחדות לאומית".

"אני מתכוונת להתמודד בבחירות הבאות לכנסת. כאשת ימין ממלכתי ומחבר, אני מכוונת למפלגה שתתאים לי אידיאולוגית ורואה את החשיבות של ציבור הבוחרים שלי, אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם" כך ציינה פינטו.

מי היא שירלי פינטו קדוש?

פינטו קדוש נולדה וגדלה בקריית ים למשפחת עולי מרוקו, כבת להורים חירשים - אב חירש ואם חירשת-עיוורת. אמה משמשת שחקנית תיאטרון במרכז "נא לגעת". את רוב שנות ילדותה בילתה בבית הורי אמה השומעים, לצד הוריה דוברי שפת הסימנים, וכך רכשה הן את שפת הסימנים הישראלית והן את השפה העברית.

מילדותה חוותה פינטו קדוש את הקושי ואת חוסר ההנגשה השפתית אצל הוריה בחיי היום-יום ומול הרשויות. כשבגרה, החליטה לפעול לשינוי מציאות זו של אנשים חירשים וכבדי שמיעה, והחלה בדרך פוליטית שהובילה אותה בסופו של דבר לכנסת.