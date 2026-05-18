ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש מודיעה על כוונתה להתמודד בבחירות

על רקע פיזור הכנסת הצפוי והבחירות המוקדמות, הודיעה ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש על כוונתה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26. פינטו קדוש, שהייתה חברת הכנסת החירשת הראשונה בישראל, שימשה בכנסת ה-24 מטעם מפלגת "ימינה" והתמקדה בקידום נגישות לאנשים עם מוגבלויות.
ההודעה על התמודדותה מגיעה בעיתוי שבו הזירה הפוליטית נערכת לקראת מערכת בחירות חדשה, לאחר שהסיעות החרדיות הבהירו כי יתמכו בפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. כפי שדווח בבבלי, ההצבעה המכרעת על חוק פיזור הכנסת צפויה להתקיים השבוע, כאשר הסיעות החרדיות סירבו להסכים להעלאת חקיקה נוספת למליאה.
בשיחה עם העיתונאי אור הלר אמרה: "אולי הדברים שאני אומרת לא פופולריים, אבל הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית־לאומית רחבה. אם נחזור לממשלת 61 צרה, הקרע בעם רק ימשיך ויעמיק. חייבים לכוון למדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית וליברלית, והדרך לשמור עליה עוברת בממשלת אחדות לאומית".
"אני מתכוונת להתמודד בבחירות הבאות לכנסת. כאשת ימין ממלכתי ומחבר, אני מכוונת למפלגה שתתאים לי אידיאולוגית ורואה את החשיבות של ציבור הבוחרים שלי, אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם" כך ציינה פינטו.
מי היא שירלי פינטו קדוש?
פינטו קדוש נולדה וגדלה בקריית ים למשפחת עולי מרוקו, כבת להורים חירשים - אב חירש ואם חירשת-עיוורת. אמה משמשת שחקנית תיאטרון במרכז "נא לגעת". את רוב שנות ילדותה בילתה בבית הורי אמה השומעים, לצד הוריה דוברי שפת הסימנים, וכך רכשה הן את שפת הסימנים הישראלית והן את השפה העברית.
מילדותה חוותה פינטו קדוש את הקושי ואת חוסר ההנגשה השפתית אצל הוריה בחיי היום-יום ומול הרשויות. כשבגרה, החליטה לפעול לשינוי מציאות זו של אנשים חירשים וכבדי שמיעה, והחלה בדרך פוליטית שהובילה אותה בסופו של דבר לכנסת.
הדרך לכנסת
בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2018 התמודדה פינטו קדוש למועצת עיריית רמת גן ברשימתו של אביהוא בן משה, אך לא נבחרה. לאחר הבחירות מונתה ליועצת לענייני מוגבלויות ונגישות לראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן.
באוקטובר 2020 מונתה לצירה מטעם מפלגת "הימין החדש" בקונגרס הציוני העולמי ה-38, והייתה הצירה החירשת הראשונה בקונגרס. לקראת הבחירות לכנסת ה-21 הצטרפה למפלגת "הימין החדש", שלא עברה את אחוז החסימה.
בבחירות לכנסת ה-22 הציגה את תפיסת הימין החברתי שלה, העוסקת בנושאי נגישות לאנשים עם מוגבלות, חיזוק הפריפריה והעצמאיים, אכיפת חקיקה חברתית ודאגה לאזרחים ותיקים. היא שובצה במקום ה-15 ברשימת ימינה ולא נבחרה. לקראת הבחירות לכנסת ה-23 שובצה במקום התשיעי ברשימת "ימינה" אך גם אז לא נבחרה.
כהונה היסטורית בכנסת ה-24
הפריצה הגדולה הגיעה בכנסת ה-24, כאשר לקראת הבחירות שובצה ברשימת "ימינה". בעקבות התפטרותו מהכנסת של השר לענייני דת מתן כהנא, הושבעה פינטו קדוש ב-16 ביוני 2021 כחברת הכנסת - ובכך הייתה לחברת הכנסת החירשת הראשונה בישראל, ציון דרך משמעותי בייצוג אנשים עם מוגבלויות במערכת הפוליטית.
בכנסת ה-24 כיהנה כחברה בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת העבודה והרווחה וועדת הבריאות. היא עמדה בראש ועדת המשנה לנגישות עירונית וועדת המשנה לחינוך המשלב, וכן בראש קבוצות הידידות הבין-פרלמנטריות ישראל-שווייץ וישראל-בריטניה.
לצורך השתתפות מלאה בעבודת הכנסת הוקצה לפינטו קדוש תקן ייעודי למתורגמנית לשפת הסימנים לכל עבודתה הפרלמנטרית, כולל במליאה ובוועדות הכנסת.
הישגים פרלמנטריים
במסגרת עבודתה הפרלמנטרית קידמה פינטו קדוש שורה של מהלכים משמעותיים לקהילת האנשים עם מוגבלויות. בין ההישגים המרכזיים: הגדלת מכסת שעות התרגום לשפת הסימנים ושעות התמלול לאנשים חירשים וכבדי שמיעה מ-45 ל-70 שעות שנתיות במסגרת סל השירותים הממלכתי.
כמו כן, קידמה תקצוב ייעודי של כ-6 מיליון שקלים להנגשת תחבורה ציבורית בין-עירונית, קידום מדיניות להרחבת החינוך המשלב ושיפור הנגישות העירונית במרחב הציבורי, וקידום הכרה בכלבי שירות במקומות ציבוריים.
בנוסף, דאגה לתקצוב ייעודי של 4.5 מיליון שקלים להצבה בגני שעשועים של מתקני ספורט נגישים לאנשים המתניידים בכיסאות גלגלים, תקצוב והטמעה של האקדמיה לשפת הסימנים הישראלית תחת האקדמיה ללשון העברית, ותקצוב ייעודי של 5 מיליון שקלים להנגשת תיאטראות לאנשים עם ירידה בשמיעה.
לקראת הבחירות הקרובות
לאחר התפרקות מפלגת "ימינה" שובצה פינטו קדוש ברשימת "המחנה הממלכתי" לקראת הבחירות לכנסת ה-25, אך לא נכנסה לכנסת. כעת, עם ההודעה על התמודדותה בבחירות הקרובות, נותרה השאלה באיזו מסגרת פוליטית תבחר להתמודד ומה יהיה מעמדה ברשימה.
ההודעה על התמודדותה מגיעה בתקופה שבה הזירה הפוליטית נערכת לקראת בחירות מוקדמות. כפי שדווח בבבלי, ועדת הבחירות המרכזית החלה בהיערכות לקראת מערכת הבחירות, כאשר ממלא מקום המנהל הכללי של הוועדה, עו"ד דין ליבנה, הודיע על כינוס קרוב של הוועדה לדיון בהיערכות.
פינטו קדוש צפויה להיות אחת הדמויות המעניינות במערכת הבחירות הקרובה, במיוחד לאור הישגיה הפרלמנטריים בתחום הנגישות ומעמדה כסמל לייצוג אנשים עם מוגבלויות בזירה הפוליטית.
0 תגובות