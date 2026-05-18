הפרובוקציה הסינית שהרגיזה את טראמפ: אשליה אופטית

ביקורו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין תיעד רגעים דיפלומטיים חשובים, אך גם פרט מעניין שמעיד על משחקי הכוח הדקים בין שתי המעצמות. הפער הגדול בגובה בין שני המנהיגים - טראמפ מתנשא לגובה 1.90 מטר בעוד נשיא סין שי ג'ינפינג עומד על 1.75 מטר בלבד - הפך לנושא רגיש שהסינים ניסו להתמודד איתו בדרכים יצירתיות.

על פי הנמסר, המארחים הסיניים השתמשו במגוון טכניקות כדי להסתיר את הפער הבולט בגובה בין שני המנהיגים. אחת הטכניקות המרכזיות כללה שימוש בכורסאות שנראו זהות לכאורה, אך למעשה היו בגבהים שונים - הכורסה שהוצבה עבור טראמפ הייתה נמוכה משמעותית מזו של שי.

כאשר שני המנהיגים התיישבו זה לצד זה, נוצרה טעות אופטית שיצרה רושם כאילו המארח הסיני גבוה יותר מאורחו האמריקאי. המהלך הזה לא נועד רק לצורכי צילום, אלא גם כדי להעביר מסר סמלי על מעמד ועוצמה בפגישה בין שתי המעצמות.

צופים בתמונות מהפגישה ציינו כי טראמפ נראה בלתי מרוצה בעליל במעמד הזה. ייתכן שהנשיא האמריקאי הבחין בטכניקה הסינית, או שחוסר שביעות הרצון נבע מנושאים מהותיים יותר שעלו בשיחות בין שני המנהיגים.