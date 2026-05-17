תיעוד דרמטי: המטוס סטה ממסלולו במהלך ההמראה - ו'גילח' את כל מה שזז

מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס סטה מהמסלול ונתקע על משטח הדשא במהלך המראה שבוטלה משדה התעופה ספליט, קרואטיה | המטוס ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול | כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים | צפו בתיעוד (בעולם)

המטוס 'מגלח' את הדשא ואת מתקני הסימון במסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

רגעי דרמה בשדה התעופה בקרואטיה: מטוס החליק אמש (שבת) על פני המסלול ופגע במחסום עם טורבינת המנוע שלו, כך על פי דיווחים בתקשורת. על הסיפון היו 130 נוסעים ו-5 אנשי צוות. לא דווח על נפגעים.

מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס היה אמור להמריא מספליט לפרנקפורט; אולם, במהלך ההמראה, צוות הטיסה הפסיק בפתאומיות את ההאצה. עשן סמיך התפזר מתחת לכישור הנחיתה, ולאחר מכן סטה המטוס מהמסלול ועצר על הדשא.

המטוס, ששעט על הדשא בשולי המסלול, ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול. כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים.

