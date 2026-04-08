בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
שדה התעופה הבינלאומי של כווית בוער כבר שלושה ימים לאחר סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)
שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)
משרד התקשורת של דובאי מסר כי שריפה פרצה בבית המלון "בורג' אל-ערב" כתוצאה מפגיעת רסיס של כטב"ם איראני | המגדל ניצב על אי מלאכותי סמוך לחופי האמירויות ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של דובאי | במקביל, רשות שדות התעופה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, אישרה כי ב"תקרית" בנמל התעופה זייד בעיר נהרג אזרח אסייתי ונפצעו עוד שבעה בני אדם (העולם הערבי)
באיראן מדווחים כי תפסו טלפונים לווייניים במזוודה של דיפלומט אירופי | לפי הדיווח, דיפלומט הולנדי סירב להניח את מזוודתו במכשיר הסריקה בכניסתו לאיראן, והיא הוחרמה בשדה התעופה, בעקבות כך הוא ויתר על המזוודה שהוחרמה ועזב את המדינה | לאחר זמן מה נפתחה המזוודה והתברר שהתכולה כוללת מודם סטארלינק נייד וטלפונים לווייניים (העולם הערבי)
נוסעים נתקעו במטוס כל הלילה, לאחר שהטיסה בוטלה אך לא היו אוטובוסים זמינים שיכלו להחזיר אותם לטרמינל | המטוס נועד לטוס בטיסות קצרות, כך שלא היה מצויד באוכל ושתייה מספקים, שמיכות או ציוד מתאים לשנת לילה | רק בשעות הבוקר המוקדמות הנוסעים הראשונים ירדו מהמטוס והועברו לטיסה חלופית (תעופה)
אחרי ששמו מתנוסס על שורה ארוכה של מומנטים ברחבי העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עומד לקבל בקרוב גם שדה תעופה הקרוב למגוריו בפלורידה שיקרא על שמו | עם השלמת התהליך, יצטרף טראמפ לשורה של נשיאים כגון ג'ון פ. קנדי, רונלד רייגן וג'ורג' בוש האב, ששמותיהם מלווים את עולם התעופה האמריקאי מזה עשורים (תעופה)
למעלה מ-5,000 טיסות לנמלי התעופה השונים בניו יורק בוטלו או שינו את זמני הטיסה שלהן, בעקבות סופת חורף נוספת שמתקרבת לחוף המזרחי | השיבושים צפויים להחמיר גם מחר עם המשך השלג | על פי ההערכות, הסופה צפויה להיות קשה ולגרום לשיבושים רבים | מלבד לניו יורק, פורסמה אזהרת סופה בניו ג'רזי, חלקים ממרילנד, קונטיקט, רוד איילנד ומסצ'וסטס (תעופה, בעולם)
לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
נוסעת שחזרה מטיסה שגרתית בין מקסיקו לארצות הברית, חוותה רגעים משפילים כאשר נעצרה להפתעתה בידי בקרי הגבול | היא סיפרה כי בקרי הגבול טענו בפניה שהתמונה בדרכון "אינה דומה לה", ולא הועילו כל הסבריה שהתמונה בדרכון צולמה בצעירותה - לפני שהתבגרה (תעופה)
סוכנות הידיעות אעמאק המזוהה עם דאע"ש פרסמה הלילה תיעוד למתקפה של אנשיה על שדה התעופה ניאמי בניז'ר, שם מאחסנות הרשויות אלף טון של אורניום גולמי ממכרות ברחבי ניז'ר | על פי הרשויות בניז'ר במתקפה זו נהרגו 4 מחייליהם וכן כ-20 פעילי דאע"ש בהם גם אזרח צרפתי | כך זה נראה ממצלמות המחבלים (בעולם)
מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)
תקרית חריגה: נהג התנגש אתמול בכניסה לנמל התעופה מטרו שבדטרויט, והגיע עד לעמדות הצ'ק אין | שישה בני אדם טופלו במקום, לא היה דיווח על נפגעים | בתיעודים מהאירוע נראים מאבטחים גוררים את הנהג מהאזור, בזמן שהוא צועק דברים לא ברורים | צפו בתיעוד (תעופה)
תאונה חריגה אירעה הבוקר בנמל התעופה JFK בניו יורק כאשר מטוס יפני שביצע נסיעה לאחור בשדה, התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע וגרם לו נזק | בעקבות האירוע הטיסה לתל אביב, שעליה אמורים להיות כ-270 ישראלים נדחתה | הנוסעים ממתינים בטרמינל, ללא מועד חלופי לטיסה לישראל (תעופה)
תאונה חריגה נרשמה בנמל התעופה בדקוטה הצפונית, כאשר משאית חול התרסקה בחזית מטוס של SkyWest המופעל על ידי יונייטד איירליינס | בעקבות ההתנגשות חרטום המטוס נקרע | איש לא היה על המטוס בזמן ההתנגשות, ואיש לא נפגע, אך גם המטוס וגם משאית החול ניזוקו (תעופה)