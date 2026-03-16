פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של ספינת המלחמה אברהם לינקולן, נושאת המטוסים שמשיכה בפעילות טיסה יומם ולילה במהלך מבצע 'זעם אדיר' | "לינקולן וכנף נושאת המטוסים שלה, המפליגה קרוב לאיראן, מבצעים גלים רצופים של תקיפות", דיווחו בפיקוד המרכז | צפו בתיעוד (צבא)
הנוסעים בטיסה השגרתית מטורקיה לרוסיה חוו רגעי אימה מצמיתים לאחר שברק פגע פעמיים במטוס בעת ההמראה | הנוסעים תיארו רגעי אימה וסיפרו על החוויה הדרמטית | חלק מהנוסעים שלחו הודעות פרידה ליקיריהם | לבסוף, המטוס חזר לשדה התעופה באיסטנבול ונחת בשלום (תעופה)
שני נוסעים שאיחרו לטיסתם נעצרו בידי המשטרה הגרמנית לאחר שניסו לרדוף אחרי המטוס על מסלול ההמראה | השניים נצפו רצים על רחבת החנייה בנמל התעופה קלן-בון ביום שישי בניסיון לעלות על טיסת וויז אייר | צפו בתיעוד (תעופה)
מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)