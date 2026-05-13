לאחר 7 שנים של נתק וקיפאון: הנשיא לי ג'ה-מיונג בביקור ממלכתי גורלי בסין. בצל שיגורי טילים בליסטיים מפיונגיאנג וחשש מ"שרפת" שרשראות האספקה של ענקיות השבבים, סיאול מנסה לרקוד על שתי החתונות – לשמור על הברית עם ארה"ב ולפתוח את השוק הסיני העצום. כך נראה הניסיון לשנות את מאזן האימה במזרח אסיה (בעולם)
הכטמ"ם החמקן החדש CH-7 השלים טיסת בכורה מוצלחת. הכלי, הבנוי בתצורת "כנף מעופפת" חסרת תקדים, מיועד לריגול אווירי בגובה קיצוני. עם יכולת שהייה של 16 שעות רצופות וגובה טיסה של 18 קילומטר, בייג'ינג מציבה סטנדרט חדש לעידן החמקנות (צבא, בעולם)
במסגרת אירועי 80 שנה לניצחון על הנאצים פרסם הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ינג, טור חריג וראשון מסוגו ביומון המפלגה הקומוניסטית הסינית שמגיע ל-750 מיליון קוראים | גורמים בקהילה היהודית: "חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי" (בעולם)
מאז ה־7 באוקטובר מגבירה בייג'ינג את תמיכתה בפלסטינים, משמרת קשרים כלכליים עם ישראל, מחזקת את בריתה עם רוסיה ומפגינה כוח גרעיני – ועם זאת, סין הרשמית הביעה הסתייגות מאיראן בכל תקופת העימות הסוער עם ישראל | סבך האינטרסים הסיני והצעה לפתחה של הממשלה (מגזין בבלי)
בייג'ינג בירת סין, בכוננות ספיגה לאור תחזיות קודרות על כמות עצומה של גשמים שצפויים לרדת היום בחלקים מהעיר | 200 מ"מ של גשמים - כך לפי התחזית, צפויים לרדת במשך שש שעות דרמטיות, כמות השווה לשליש מהממוצע השנתי בעיר | האזהרה מגיעה שבוע אחרי גשמים קטלניים שהובילו למותם של 44 בני אדם (חדשות, בעולם)