פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
כמה כלי שיט הקשורים לסין נסוגו ממיצר הורמוז לאחר אזהרות מצד איראן | לפי דיווחים, האוניות שידרו במערכות הזיהוי שלהן מסרים המדגישים כי הן בבעלות סינית ומאוישות בצוות סיני, כניסיון להיתפס כידידותיות (בעולם)
הפגנת כוח מבהילה בסין: מערכת ה-'Atlas' הציגה יכולת שיגור של עשרות רחפנים הפועלים ב"מוח משותף" ובתיאום אלגוריתמי עצמאי. ללא מגע יד אדם, הנחיל זיהה מטרה והשמיד אותה בדיוק כירורגי – צעד דרמטי המותיר את המערב הרחק מאחור (תקיפה והגנה)
חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)
עד שנת 2035, הירח כבר לא יהיה רק סלע שומם: סין חושפת את תוכנית העבודה להקמת תחנת מחקר קבועה המבוססת על כוח עבודה רובוטי מתקדם | שילוב של ידיים אנושיות ומערכות שינוע אוטונומיות עשוי להפוך את החזון של מגורי אדם מחוץ לכדור הארץ למציאות מוחשית (חדשות בעולם)
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את החדרים הסודיים של בייג'ינג (חדשות בעולם)
השגרירות הסינית בארה״ב לעגה ליוזמה של טראמפ בסרטון AI | הסרטון מציג נשר אמריקני הלוכד מדינות באמריקה הלטינית בתוך "מגן ביטחון" שהופך לכלוב | המהלך מגיע לאחר פסגת "מגן האמריקות" שבה הזהיר טראמפ מהשפעה סינית באזור (בעולם)
בעוד האזור עולה בלהבות בעקבות חילופי המהלומות בין איראן, ישראל וארה"ב, בייג'ינג נוקטת עמדה נחרצת | שר החוץ הסיני, וואנג י-י, מזהיר: "שימוש בכוח אינו סימן לגדולה, והחזקים אינם תמיד צודקים" (חדשות בעולם)
חוקר בכיר בארה"ב הזהיר כי צוללות סיניות פועלות "קרוב מאוד" לשטח המדינה, בעוד בייג’ינג מרחיבה את פעילותה התת־ימית | דבריו נאמרו על רקע תוכניתה של סין לשלוח שליח מיוחד למזרח התיכון לצורך מאמצי תיווך, בזמן שהתקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדים של המשטר האיראני נמשכות (בעולם)
האם סין באמת הקימה צבא של "טרמינאטורים"? סרטונים ויראליים שהציגו רובוטים דמויי אדם חמושים בתרגילי ירי חי צברו מיליוני צפיות ועוררו בהלה עולמית מפני עתיד המלחמה | האם מדובר בנשק יום הדין או בהונאת בינה מלאכותית מתוחכמת? (חדשות בעולם)