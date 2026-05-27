שר החוץ הסיני: הסכם ארה"ב-איראן יוגש לאו"ם לאישור

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

שר החוץ הסיני וואנג יי הבהיר היום (רביעי) כי בייג'ינג סבורה שההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה צריך להיות מוגש למועצת הביטחון של האו"ם לצורך אישור רשמי. הדרישה הסינית מגיעה על רקע דיווחים סותרים על מצב המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, כאשר מצד אחד מדובר על התקדמות, ומצד שני על קיפאון דיפלומטי.

על פי דיווח סוכנות הידיעות טסנים, וואנג יי ציין כי "אנו מאמינים שלאחר השגת ההסכם, הוא יוגש למועצת הביטחון של האו"ם לצורך אישור, כדי שיזכה ללגיטימציה ולסמכות". שר החוץ הסיני הוסיף כי בייג'ינג מקווה שהצדדים המעורבים יישארו מחויבים להמשך הפסקת האש ולא יחזרו למעשי איבה. טיוטה איראנית וקריאה לנסיגה אמריקנית במקביל לדרישה הסינית, רשות השידור האיראנית פרסמה טיוטה ראשונית של מסמך הבנות המתגבש עם וושינגטון. המסמך, המוגדר כלא-רשמי וכזה שאינו סופי, כולל התחייבות אמריקנית להסיר באופן מלא את המצור הימי שהוטל על איראן. בתמורה, טהרן מתחייבת לפעול לכך שתוך 30 יום, קצב תנועת הספינות המסחריות בנתיבי השיט האזוריים יחזור לממוצע שהיה נהוג לפני פרוץ מעשי האיבה. "דונלד טראמפ" מגיע לסופו העצוב: זה מה שנגזר על הבאפלו המפורסם אריה רוזן | 16:19 דיווחים באיראן: הרוג ופצועים בתאונה מסתורית במתחם האסטרטגי מישאל לוי | 17:53 הסעיף הרגיש ביותר במסמך נוגע לנסיגת כוחות אמריקניים מהאזור - נושא שעורר מחלוקת עזה בין הצדדים. יצוין כי הנשיא טראמפ הבהיר בהודעה חריפה ברשת Truth Social כי "ההסכם עם איראן יהיה או גדול ומשמעותי, או שלא יהיה הסכם בכלל". יצויין כי בבית הלבן הכחישו את פרטי הטיוטה, וכינו את הדיווח האיראני "המצאה מוחלטת".

הצי האמריקאי בפעילות ( צילום: צבא ארה"ב )

סין כשחקן מרכזי בזירה

הדרישה הסינית להגשת ההסכם לאו"ם משקפת את הרצון של בייג'ינג למלא תפקיד מרכזי בעיצוב הסדר האזורי החדש במזרח התיכון. סין, שמקיימת קשרים הדוקים עם איראן ומשמשת כשותפה כלכלית מרכזית שלה, רואה בהסכם פוטנציאלי הזדמנות לחזק את מעמדה כמעצמה דיפלומטית גלובלית.

עם זאת, הקריאה הסינית להכרה בינלאומית בהסכם עשויה להוסיף שכבת סיבוך נוספת למשא ומתן המורכב ממילא. בירושלים עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות, בחשש שהסכם שיזכה לאישור מועצת הביטחון יקשה על ישראל לפעול נגד איראן בעתיד, גם אם המשטר בטהרן ימשיך בפיתוח יכולות גרעיניות.