5 תנאי האמון של איראן מול 5 הדרישות של טראמפ למשא ומתן

המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נקלע למבוי סתום, כאשר שני הצדדים מציבים תנאים קשים ומנוגדים לחידוש השיחות. על פי פרסומים באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב חמישה תנאים ברורים לכל הסכם עתידי, בעוד טהרן מציגה חמישה "תנאי אמון" משלה כתנאי מוקדם אף לעצם קיום המשא ומתן.

התנאים האמריקניים, כפי שפורסמו בתקשורת האיראנית, כוללים דרישה מפורשת שארצות הברית לא תשלם שום פיצוי על נזקים לאיראן, העברת כל האורניום המועשר לידי ארה"ב, השארת מתקן גרעין אחד בלבד בפעילות בתוך איראן, שחרור פחות מרבע מהנכסים האיראניים המוקפאים, והפסקת המלחמה בכל החזיתות - אך רק כתוצאה מקיום המשא ומתן ולא כתנאי מוקדם לו. לעומת זאת, איראן מציבה דרישות הפוכות לחלוטין. חמשת "תנאי האמון" שהציבה טהרן כוללים סיום מיידי של המלחמה בכל החזיתות כתנאי מוקדם לכל שיחה, הסרה מלאה של הסנקציות, שחרור מלא של הכספים המוקפאים, תשלום פיצויים על נזקי המלחמה, והכרה בריבונות איראנית מלאה על מצר הורמוז - הנקודה האסטרטגית שדרכה עוברים נתיבי השיט של מכליות הנפט באזור. המרחק העצום בין העמדות בא לידי ביטוי גם בדברים שנשמעו מנשיא ארה"ב בדרכו חזרה מביקורו בסין. בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי, הציג טראמפ קו מפויס יחסית כלפי התוכנית הגרעינית האיראנית. "אין לי בעיה שאיראן תשעה את תוכנית ההעשרה שלה ל-20 שנה - אבל זו חייבת להיות מחויבות אמיתית", אמר הנשיא, תוך שהוא מציין כי נשיא סין שי ג'ינפינג "מאמין" שאיראן אינה צריכה להחזיק בנשק גרעיני.

עם זאת, טראמפ לא ויתר על הלחץ הצבאי. בפרסום מאיים ב-Truth Social, העלה הנשיא תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית של ספינות איראניות בים סוער. "זה היה השקט שלפני הסערה", כתב, בהתייחסות ברורה למצר הורמוז שאיראן ממשיכה לחסום ללא סימני התגמשות.

במקביל לדיפלומטיה, מתקיימת התכוננות אינטנסיבית לחידוש הלחימה. על פי דיווחים, יותר מ-50 אלף חיילים אמריקניים, שתי נושאות מטוסים, עשרות מטוסי קרב ולמעלה מתריסר משחתות מחומשות נמצאים בכוננות במזרח התיכון. בישראל וארצות הברית מתקיימות שיחות תיאום בין גורמים בכירים בצה"ל ובמוסד לבין עמיתיהם האמריקניים, במטרה לתאם מהלכים צבאיים ומודיעיניים.

מצד איראן, משרד החוץ בטהרן פרסם הצהרה רשמית חריפה בה הוא מגנה בתוקף פעולות ישראליות ומאשים את ארצות הברית בשותפות. "פעולות אלו הן חלק מהתוכנית הנפשעת של ישראל למחיקה קולוניאליסטית של פלסטין, וארצות הברית היא שותפה לפשע בכל אחת ואחת מהתקפות אלו", נכתב בהודעה הרשמית.

למרות האווירה המתוחה, טראמפ שוקל גם מהלכים כלכליים שעשויים לרכך את העמדות. הנשיא הודיע כי הוא בוחן אפשרות להסיר סנקציות מחברות סיניות הממשיכות לרכוש נפט איראני, וכי החלטה בנושא תתקבל בקרוב. יחד עם זאת, הוא הבהיר: "לא אהיה סבלני עוד זמן רב".

הפער העמוק בין חמשת התנאים האמריקניים לחמשת תנאי האמון האיראניים משקף את המורכבות העצומה של המשבר. בעוד וושינגטון דורשת פירוק כמעט מוחלט של התשתית הגרעינית האיראנית ללא תמורה כלכלית מיידית, טהרן מתנה כל שיחה בהסרה מלאה של הלחץ הכלכלי והצבאי, תוך דרישה להכרה בריבונותה על אחד הנתיבים הימיים החשובים בעולם.