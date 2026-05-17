״אחד אחד": הסרטון המחריד והמזעזע שהקפיץ את המתנדבים החרדים

סרטון חריג ומזעזע שהופץ ברשתות החברתיות ביממה האחרונה מעורר סערה רבה וגלי אנטישמיות מודאגים בלונדון ומחוצה לה. בתיעוד שנחשף על ידי ארגון השמירה היהודי המקומי, "השומרים", נראה גבר מאיים בצורה ברוטלית וישירה לערוף את ראשיהם של יהודים, בעיצומו של יום ובלב רחוב מרכזי בשכונת ווייטצ'אפל שבמזרח הבירה הבריטית.

האירוע האנטישמי החמור התרחש ברחוב ווייטצ’אפל רואד שברובע טאואר האמלטס, אזור המאופיין באוכלוסייה מגוונת, כאשר החשוד תועד כשהוא עומד מחוץ למבנה הסמוך למסגד מקומי. בסרטון, שנמשך שניות ארוכות, נראה הגבר כשהוא מוקף במספר צעירים נוספים, פונה במישרין אל המצלמה ומטיח קללות, קריאות גנאי ואיומים קשים באנגלית ובערבית המופנים נגד יהודים ונגד מדינת ישראל.

בין האמירות המזעזעות שנשמעו בבירור בתיעוד והקפיצו את הקהילה היהודית ואת רשויות האכיפה, צעק החשוד: "אנחנו נערוף ליהודים את הראש אחד אחד". תוך כדי האיומים הבוטים, ביצע האיש תנועות ידיים אגרסיביות ומאיימות לעבר המצלמה.

ברקע התיעוד נשמעו קולותיהם של אנשים נוספים שהיו עדים לסיטואציה, בעוד האווירה במקום הולכת ומתלהטת. לפי ההערכות הראשוניות, האיומים החריפים לא כוונו כלפי עוברי אורח ספציפיים שחצו את הרחוב באותה עת, אלא נאמרו כהצהרה כללית ומאיימת ישירות אל מול עדשת המצלמה.

עם פרסום הסרטון והסערה הציבורית שהתעוררה בעקבותיו, מיהרו בארגון "השומרים" להעביר דיווח רשמי ומפורט לידי משטרת לונדון, בצירוף התיעוד המלא במטרה להביא למעצרו המהיר של החשוד. במשטרת לונדון הגיבו בחומרה לאירוע ואישרו באופן רשמי כי פתחו בחקירה דחופה ואינטנסיבית של המקרה. מהמשטרה המקומית נמסר כי אירועי הסתה, עבירות שנאה ואיומים על רקע אנטישמי מטופלים במלוא החומרה, וכי כוחות הביטחון יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לאתר את המעורבים ולהביאם לדין.