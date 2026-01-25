גל האנטישמיות בממלכה מחריף: גבר כבן 50 נעצר בלונדון לאחר שאיים על נוסעים יהודים וגידף אותם באמירות מזעזעות | באירוע נוסף במנצ'סטר, נעצר גבר שאיים בסכין על חרדים בסאלפורד: "נעשה את זה כמו הנאצים" (חדשות)
הערב התקבל דיווח במוקד השומרים במודיעין עילית, על חדירה של 25 שב"חים באזור השער הצהוב, חלקם נלכדו ע״י הצבא | בשל החשש שישנם עוד נמלטים, מתנדבי השומרים סרקו את שטח הוואדי בעזרת מפעילי הרחפנים של יחידת הרחפנים לישראל שסרקו באמצעות רחפן טרמי (ביטחון)
צלבי קרס גדולים רוססו על מגלשה בפארק ילדים פופולרי בלב שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין | המשטרה חוקרת את מעשה האנטישמיות החמור: "הורים לעולם לא צריכים לחשוש שילדיהם יתקלו בשנאה נתעבת במגרש משחקים" (חרדים בעולם)
באמצע מעבר דירה, גילה תושב שכונת בורו פארק החרדית שנעלמו 7,000 דולר ממגירה בדירה | הוא עירב את 'השומרים', שיצר קשר עם מנהלי חברת ההובלה. בהמשך היום כשפתח את המגירה פעם נוספת, גילה בעל הבית את הכסף במקום (חרדים, בעולם)