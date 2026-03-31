ארה"ב וישראל ייאלצו לשלוח כוחות קרקע משמעותיים לאיראן בכדי לחלץ את מאות הקילוגרמים של אורניום מועשר שהצליחה לייצר, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה | לפי מומחים בארה"ב, מהלך כזה ידרוש כמות גדולה של כוחות קרקע, לצד יחידות קומנדו ישראליות ואמריקניות שיטהרו את השטח | מבצע קרקעי להשבת האורניום נראה כעת בלתי נמנע (חדשות)
הנשיא טראמפ שוקל אפשרות לבצע מבצע מיוחד על הקרקע באיראן שבמסגרתו יפעלו כוחות מיוחדים אמריקניים להשתלט על האורניום המועשר של איראן | מדובר באורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני | מנגד, במשמרות המהפכה הצהירו הערב כי "הכוחות המזוינים של איראן מוכנים לנהל מלחמה בקנה מידה מלא ובעצימות גבוהה במשך שישה חודשים לפחות" (בעולם)
על פי הדיווח ברשת התקשורת הסעודית: בישראל נמנעו מלתקוף את האורניום המועשר באיראן | לדברי מקור ישראלי "צה"ל לא תקף את האורניום כדי לא לגרום לאסון גרעיני" | מקור נוסף טען כי "יכולותיה הגרעיניות של איראן, הכוללים תשתיות, מתקנים וצנטריפוגות, הושמדו כולם" (מדיני)
חוקרת ישראלית ובכירה לשעבר במוסד אמרה בראיון לכלי תקשורת בבריטניה כי האיראנים ככל הנראה הספיקו להחביא את האורניום המועשר, כמו גם צנטריפוגות לפני התקיפה הישראלית | מומחים אחרים חולקים עליה ודווקא מרוצים מאוד מתוצאות התקיפה (חדשות)
כדור מתכתי, מקרין ורדיואקטיבי בצורה קטלנית, בגודל של כדורגל בלבד ובמשקל של 50 ק"ג - נגד זה נלחמת ישראל בימים האחרונים וזו הסיבה ליציאה למלחמה ההיסטורית מול איראן | מבלי להיכנס לפרטים טכניים מדי, בכתבה שלפניכם תבינו אחת ולתמיד איך עובד מנגנון הפיצוץ של פצצת אטום, אותה פצצה שהפכה את הירושימה ונגאסקי לאבק, והרגה בדרך כמעט רבע מיליון בני אדם | ההעשרה, הליבה, הנייטרונים - והפיצוץ הקטלני | כך עובדת פצצת אטום (חדשות)
הממלכה חושפת את תוכניותיה השאפתניות בתחום הגרעין | שר האנרגיה מצהיר על כוונות להעשרת אורניום מקומי | על הפרק: הסכם גרעיני עם ארה"ב כתנאי לנורמליזציה עם ישראל | וגם: ההצהרה המטרידה של יורש העצר על פיתוח נשק גרעיני במקרה שאיראן תשיג יכולת כזו (בעולם)