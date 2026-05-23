בבלי
מזימה איראנית

מזימת התנקשות איראנית נגד בתו של הנשיא טראמפ

מחבל שאומן על ידי משמרות המהפכה האיראנית סומן את איוונקה כיעד לנקמה על חיסול סולימאני • החזיק שרטוט של ביתה בפלורידה ונשבע להרוג אותה | החשיפה על רקע המשא ומתן עם טהרן (בעולם)

על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על הסכם היסטורי, מתגלה חשיפה של העיתון האמריקני 'ניו יורק פוסט': בתו הבכורה של הנשיא , איוונקה, סומנה כיעד להתנקשות על ידי מחבל שאומן על ידי משמרות המהפכה האסלאמית של (IRGC).

על פי החשיפה, מוחמד באקר סעד דאוד אל-סעדי בן ה-32, שנעצר לאחרונה, "נשבע" להרוג את איוונקה ואף החזיק ברשותו שרטוט מפורט של ביתה שבפלורידה. המזימה המעוותת נועדה לנקום על כך שהנשיא טראמפ חיסל את המנטור של המחבל - המפקד הצבאי האיראני קאסם סולימאני.

"לשרוף את הבית של טראמפ"

האזרח העיראקי שם לו למטרה לכאורה את משפחתו של הנשיא דונלד טראמפ בתגובה לחיסולו של סולימאני בתקיפת מל"ט אמריקני בבגדד לפני שש שנים. "לאחר שקאסם נהרג, הוא הסתובב ואמר לאנשים 'אנחנו צריכים להרוג את איוונקה כדי לשרוף את הבית של טראמפ באותה דרך שבה הוא שרף את הבית שלנו'", כך מסר ל'פוסט' אנתפאד' קנבר, לשעבר סגן הנספח הצבאי בשגרירות עיראק בוושינגטון.

החשיפה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר הנשיא טראמפ הצהיר אמש כי ארה"ב ואיראן "מתקרבות מאוד" להסכמה. על פי דיווחים, ישראל הודחה לחלוטין מהמשא ומתן החשאי עם טהרן, והחלטה סופית על העסקה צפויה להתקבל תוך 48 שעות.

