צה"ל בכוננות שיא לקראת פקיעת הפסקת האש עם איראן מחר | בזמן שסגן הנשיא ואנס בפקיסטן לשיחות גורליות, המתיחות הימית בין וושינגטון לטהרן שוברת שיאים, כאשר במקביל צה"ל מעמיק את השליטה ברצועת הביטחון החדשה בלבנון (צבא)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע באופן רשמי לקונגרס כי ימנע ממנו גישה לחומר מודיעיני אודות שיחה בין שני גורמים איראנים, שעסקה בחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר | מדובר במהלך יוצא דופן ונדיר שהנשיא משתמש בסמכות זו שהעניק לו החוק, ונועדה ככל הנראה להגן על חתנו המשמש כשליח הממשל, בין היתר מול האיראנים (חדשות)
בכירים בארה"ב אמרו לסוכנויות הידיעות כי הכוחות הרבים שהציב צבא ארה"ב באזור כמעט מוכנים לפעולה מול איראן, אך הנשיא טראמפ עדיין לא קיבל החלטה | דיפלומטים מזהירים ממלחמה אזורית ומנזק כבד, למרות היתרון הצבאי של ארה״ב וישראל ומקווים להגיע להסכם עם איראן על הגרעין, בעוד שישראל דורשת כי ההסכם יכלול גם את נושא הטילים הבליסטיים (אקטואליה)
באופן מעורר תהיות, בחרה ארה"ב לקיים שתי שיחות משא ומתן הרות גורל בזו אחר זו, באותה העיר - בשני נושאים שונים לחלוטין | בראשונה הייתה ארה"ב במעמד "תובע" - בשנייה התנהלו ויטקוף וקושנר כמגשרים | ללא הפסקה, תיזזו שני השליחים שאינם דיפלומטים במקצועם בין מלונות היוקרה של ז'נבה | סיקור (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירר אצל שני יועציו, השגרירים קושנר וויטקוף מה הם הסיכויים להגיע לעסקה מול טהרן | למרות הניסיון הרב שצברו, והעובדה שהשניים דחפו כל העת לעסקה מול טהרן, זו התשובה שהם נתנו לנשיא טראמפ (בעולם)
שלושת האישים הבכירים ג’ארד קושנר, סטיב ויטקוף ואדמירל בראד קופר סיירו בסופ"ש על נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln | במהלך הביקור פגשו את צוות הספינה וצפו בפעילות האווירית, כחלק מהערכת מצב מול אתגרי הביטחון באזור (חדשות בעולם)
שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר שוהים היום באבו דאבי, שם הם משתתפים בשיחות המשא ומתן לסיום המלחמה הבלתי נגמרת מזה 4 שנים | שני הצדדים, הן רוסיה והן אוקראינה דיברו על "התפתחויות חיוביות" בשיחות שהחלו אמש (בעולם)
משפחתו של החלל החטוף רן גואילי מסרה בהמשך להגעת סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לישראל כי "הלחץ מופנה למקום הלא נכון" | עוד מסרה כי "טראמפ בעצמו אמר השבוע כי חמאס יודע היכן הבן שלנו, אנחנו תוהים מדוע הלחץ מופנה למקום הלא נכון" (מדיני)
חתנו של הנשיא ג'ארד קושנר שהיה אחד ממארגני ההסכם עם חמאס בעזה לצד סטיב ויטקוף, עסק בנאומו היום בדאבוס בכל הנוגע לעתיד עזה | קושנר הציג מפה בה נראה שדה תעופה ונמל ימי | קושנר הבהיר: פירוז הרצועה - תוך 100 ימים (חדשות)
לאחר תום המלחמה בעזה, ארה"ב ניגשה לטפל במלחמה השנייה והגדולה יותר - זו שבין רוסיה לאוקראינה | במהלך שלושה ימי מרתון שיחות שקיימו ויטקוף וקושנר בפלורידה עם נציגים אוקראינים ורוסיים בנפרד, הודיע ויטקוף על תוכנית "20 הנקודות" שאמורה להביא לסיום המלחמה באוקראינה (חדשות)
שליחי נשיא ארה"ב, סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר, העניקו ראיון לתוכנית 60 דקות הפופולארית של CBS בו פתחו השניים צוהר אל מאחורי הקלעים של הסכם החטופים והימים והשבועות שקדמו לו | על התקיפה בקטאר אמרו השניים: "הרגשנו נבגדים" | כך נרקם ההסכם בחדרי הבית הלבן (חדשות)
בראיון לפודקאסט פופולרי תיאר ג'ארד קושנר,
יועצו הבכיר וחתנו של טראמפ, כיצד פגישות עם נתניהו ועבאס חושפות פער קיצוני
במנהיגות, באחריות ובשימוש בכספי סיוע אמריקני – "האם אני נפגש עם ראש קבוצת
פליטים או עם מלך?"
(חדשות בעולם)
עשרות אלפי ישראלים התכנסו בכיכר החטופים בתל אביב כדי לציין בהתרגשות את חזרת החטופים הצפויה | שליחי טראמפ וויטקוף וקושנר: "שלום שנולד מהאומץ שלכם – תודה לטראמפ על המחויבות להביא את הסכסוך לסיומו, לראש הממשלה תפקיד חשוב בתהליך" (בארץ)